町田戦の判定巡るクラブの抗議をUAEサッカー協会も支持…一方でAFCに要請「全ての人にとって公平性が保証されるように」

町田戦の判定巡るクラブの抗議をUAEサッカー協会も支持…一方でAFCに要請「全ての人にとって公平性が保証されるように」