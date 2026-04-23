BE:FIRSTがアコースティックにのせて歌声を届ける！黒スーツで臨むしっとりムードの6人の姿に「シックな雰囲気も素敵」「RYUHEIを見つめる兄たちの視線がやさしい」とファン絶賛

【動画】BE:FIRST『MTV Unplugged: BE:FIRST』オンエア告知／コメント

BE:FIRST（ビーファースト）が、3月3日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催したアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』の一部が、MTV Japan公式Instagramで公開された。

■「今日でしかないアレンジで、世界観でパフォーマンスできた」（MANATO）

動画は、ステージの上でスツールに座ったブラックスーツ姿の6人が映し出される。話している様子のRYUHEI（リュウヘイ）に頷くMANATO（マナト）、ニコニコやさしい眼差しで見守るSOTA（ソウタ）、JUNON（ジュノン）、LEO（レオ）、SHUNTO（シュント）の姿が。

「夢中」が流れ出すと、熱唱するRYUHEIのドアップが映り、真っ赤な幕で彩られたステージにズラリ生バンドが並び、その前で座りながら歌う、いつもとは違ったBE:FIRSTを見ることができる。

「みんなの日常一つひとつが、こうやって音楽で繋がっているようで。僕たちも音楽で生きてるって証拠です、これが」とメンバーが語るシーンも。リムレスメガネ姿のLEOが歌うドアップや、座りながらも手を振り盛り上げるSOTAの様子も写し出されている。

コメント欄には「シックなBE:FIRSTも素敵」「RYUHEIくんを見つめる兄たちの視線がやさしい」「放送が楽しみ」などといったファンの声が続々と到着。

別の投稿では、6人が並ぶコメント動画も公開。「（ライブが）終わりたてほやほやのBE:FIRSTです」というMANATOの自己紹介に噴き出すメンバーたち。続けてMANATOは「今日でしかないアレンジで、世界観でパフォーマンスできた」と胸を張って語っている。

『MTV Unplugged: BE:FIRST』のライブ全編の模様は、4月26日19時よりMTVにて放送予定。

■『MTV Unplugged: BE:FIRST』

■『MTV Unplugged: BE:FIRST』コメント動画