渡辺翔太が夕暮れの街を歩く姿に「彼氏感やばい」「サラストヘアたまらん」「横顔綺麗すぎる」「顔小さい」オールブラックに“メンカラ”差し色の私服にも反響

【写真】渡辺翔太のプライベートショット／過去の私服ショット（全4投稿）

Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramを更新し、私服ショットを公開した。

■渡辺翔太、“夕方散歩”の自然体ショットを公開

「夕方散歩」というコメントとともに公開されたのは、夕暮れどきの街並みを歩く渡辺の後ろ姿をとらえた1枚。

黒のアウターに黒パンツを合わせたオールブラックコーデに、小ぶりなブルーのバッグをプラス。シンプルな装いのなかで差し色がほどよく映え、洗練された雰囲気を漂わせている。

自然体ながら、すらりと伸びた手脚やバランスのいいシルエットが印象的で、何気ない散歩姿さえ絵になる。

ファンからは「カッコよすぎる」「靴履いてる!?」「メンカラのバッグでエモい」「TOD’Sのバッグかわいい」「ビジュ最強」「サラストヘアたまらん」「遭遇したい」「彼氏感やばい」「おしゃれ」「横顔綺麗すぎる」「顔小さい」などの声が寄せられている。

■渡辺翔太、過去の私服ショット

Snow Man

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