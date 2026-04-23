能登半島地震と豪雨で被災した石川県輪島市の国名勝「白米（しろよね）千枚田」で、農作業の担い手不足が深刻化している。

田起こしや除草などを担ってきた「愛耕会」のメンバーは被災後に半減し、高齢化も進む。復興の象徴になる景観を守ろうと、愛耕会は新たな仲間の募集を始め、市は専従で支援する地域おこし協力隊に移住者を任命した。（輪島支局 成島翼）

「市全体で千枚田を盛り上げたい。ぜひ、力を貸してほしい」。２月下旬、愛耕会の代表を務める白尾友一さん（６２）は初めて開くメンバー募集の説明会で必死に呼びかけた。

一般社団法人の愛耕会のメンバーとして農作業を担うと、田んぼのオーナーから徴収する管理費や市の補助金を原資に、時給１２００円程度が支払われる。

日本海に面した急斜面に１区画あたり１８平方メートルほどの小さな田んぼが広がる千枚田。田植え機やトラクターを入れるのは困難で、愛耕会のメンバーらが田植えや稲刈りを手作業で進める。２００１年に国名勝となり、四季折々の景色や田んぼのあぜを発光ダイオード（ＬＥＤ）で照らすイベントも観光客に人気がある。

だが、２４年には元日の能登半島地震で８割ほどの棚田に亀裂が入って水路が損壊。９月の豪雨では土砂崩れも発生した。住民や復興ボランティアの懸命な作業で、今年は１００４枚のうち４８０枚で田植えを進められるが、今も半数以上の区画で作業ができない。

地震前に３０人近くいた愛耕会のメンバーは避難を余儀なくされるなどし、常時働けるのは７人ほどに。平均年齢も７０歳程度で存続が危ぶまれる。愛耕会は今後もメンバーを募集し、ＳＮＳでの発信に力を入れていく。５月の田植えを前に、白尾さんは「千枚田を未来に残せるのか、ここが正念場になる」と語る。

こうしたなか、市は愛知県から移住してきた酒井和也さん（４４）に千枚田の関連事業に専従する地域おこし協力隊を委嘱した。保全活動やガイド、愛耕会の事務作業などを担う予定で、酒井さんは「景観や愛耕会の魅力をしっかり発信したい」と意気込む。

市は、専従の地域おこし協力隊をもう１人採用する予定で、市観光課の担当者は「地域活性化のためにも輪島のシンボルを守っていきたい」と話している。