元フジテレビの高島彩アナウンサーが、同局の後輩、生野陽子アナウンサーとの2ショットを公開した。高島アナは生野アナが「すっかりお母さんに」と変化に驚いている。



【写真】後輩ママが放つ癒やしのオーラに先輩アナはすっかり笑顔

高島アナは21日に更新したインスタグラムで、「3月の想い出 生野とスタイリスト杉山さんとランチ」と3人でランチに出かけたことを報告。「あのかわいい生野がすっかりお母さんになっていて、しっかりしつつも、ほんわかしたオーラは変わらずで、とても癒されました。きっと、怒ってもかわいいママなんだろうなぁ」と生野アナがすっかり母親となったことに驚いたことを記した。



生野アナも自身のインスタグラムで「彩さーん ありがとうございます 引き続き、色々聞いてくださいーー!」と投稿。「高島さんとスタイリストさんと春休みにランチ 子育ての話を山ほどして 幸せで有難い時間でした～ 若い頃を思い返すと何とも感慨深い、、、ずっとご縁を繋いでいてくださって感謝です!引き続きお願いします」と記した。コメント欄には「みなさん素敵です」「あらためて綺麗な人だなあて認識しました」「陽子さん彩さん綺麗」などと称賛の言葉が並んだ。



（よろず～ニュース編集部）