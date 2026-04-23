色彩から広がる香りの物語！ リスン「The COLORS」

記事ポイント リスンが色をテーマにしたインセンスシリーズ「The COLORS」を発表し、第一弾「353 VERMILLION RED」を4月23日に発売「353 VERMILLION RED」は1本88円、10本入880円で、リスン京都とリスン青山、オンラインストアでは10本入のみ販売シリーズは全5種を予定し、5月に「CREAM YELLOW」「APPLE GREEN」、6月に「HORIZON BLUE」「PEONY PURPLE」が登場予定 リスンが色をテーマにしたインセンスシリーズ「The COLORS」を発表し、第一弾「353 VERMILLION RED」を4月23日に発売「353 VERMILLION RED」は1本88円、10本入880円で、リスン京都とリスン青山、オンラインストアでは10本入のみ販売シリーズは全5種を予定し、5月に「CREAM YELLOW」「APPLE GREEN」、6月に「HORIZON BLUE」「PEONY PURPLE」が登場予定

インセンスショップ「リスン」から、色をテーマにした新シリーズ「The COLORS」が登場します。

第一弾として発売されるのは、生き生きとした赤色をイメージした「353 VERMILLION RED」です。

京都と東京・青山の店舗に加え、オンラインストアでも順次展開されます。

リスン「The COLORS」





シリーズ名：The COLORS第一弾発売日：2026年4月23日(木)販売場所：リスン京都、リスン青山、リスン オンラインストア展開数：全5種予定特設ページ：ブランドサイト、リスンストアで公開

「The COLORS」は、多様な色とともにある景色や物語に想像をめぐらせながら楽しむ、新たな香りのシリーズです。

リスンでは毎年ひとつのテーマをもとに新しい香りを発表しており、今回は色をテーマに全5種の香りを順次展開します。

第一弾の香り





商品名：353 VERMILLION RED発売日：2026年4月23日(木)香り：フローラルスパイス価格：1本88円(税込)、10本入880円(税込)販売先：リスン京都、リスン青山、オンラインストアは10本入のみ

アンバーをベースに、フローラルとスパイスを加えた香りです。

生き生きとした赤色をイメージした、シリーズのスタートを飾る1種。

インセンスの表情





香りの世界観だけでなく、ビジュアルとともにシリーズのテーマを感じられる構成です。

インセンスそのものの印象も含めて、赤という色のイメージを立体的に楽しめます。

5月発売の2種





商品名：354 CREAM YELLOW発売時期：2026年5月

第二弾のひとつとして「354 CREAM YELLOW」が5月に登場予定です。

色ごとに異なる物語を感じられるシリーズ展開に注目。





商品名：355 APPLE GREEN発売時期：2026年5月

同じく5月には「355 APPLE GREEN」も発売予定です。

春から初夏にかけて、2つの色をテーマにした香りが加わります。

6月発売の2種





商品名：356 HORIZON BLUE発売時期：2026年6月

第三弾では「356 HORIZON BLUE」が6月に発売予定です。

全5種のシリーズ後半を彩る、青をテーマにした1本。





商品名：357 PEONY PURPLE発売時期：2026年6月

もうひとつの6月発売商品は「357 PEONY PURPLE」です。

5月、6月と続く展開で、色のイメージを香りで楽しめるラインアップがそろいます。

京都と青山の店舗で選べるほか、第一弾はオンラインストアでも10本入を購入できます。

約150種のインセンスを扱うリスンならではの、テーマ性のある新シリーズです。

香りとビジュアルの両方から世界観を味わいたい人にもぴったりなコレクション。

リスン「The COLORS」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「The COLORS」の第一弾として発売される商品は何ですか？

A. 第一弾として2026年4月23日に発売されるのは「353 VERMILLION RED」です。

生き生きとした赤色をイメージし、アンバーをベースにフローラルとスパイスを加えた香りに仕上げられています。

Q. 「353 VERMILLION RED」はどこで購入できますか？

A. リスン京都、リスン青山で取り扱われます。

オンラインストアでも販売されますが、オンラインで購入できるのは10本入880円(税込)のみです。

1本88円(税込)は店舗で展開されます。

Q. シリーズ全体では今後どのような商品が登場しますか？

A. 「The COLORS」は全5種を予定しており、5月に「354 CREAM YELLOW」「355 APPLE GREEN」、6月に「356 HORIZON BLUE」「357 PEONY PURPLE」が順次発売されます。

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