学校空間活用の実機提案！ コトブキシーティング「EDIX東京2026」

記事ポイント コトブキシーティングが「第17回 EDIX東京」に出展し、学校空間の多目的利用を支える設備を実機展示開催は2026年5月13日から15日まで、会場は東京ビッグサイト東展示棟1〜3、ブース番号は12-25移動観覧席や大型電動間仕切「SIKIRUTO」、来場特典の事例集配布、ミニセミナー登壇に注目 コトブキシーティングが「第17回 EDIX東京」に出展し、学校空間の多目的利用を支える設備を実機展示開催は2026年5月13日から15日まで、会場は東京ビッグサイト東展示棟1〜3、ブース番号は12-25移動観覧席や大型電動間仕切「SIKIRUTO」、来場特典の事例集配布、ミニセミナー登壇に注目

コトブキシーティングが、2026年5月13日から15日まで東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX(教育総合展)東京」に出展します。

ブースでは、学校施設の多目的利用を支える「移動観覧席」と大型電動間仕切「SIKIRUTO」を実機展示。

体育館や多目的室の活用方法を具体的に体感できる展示内容です。

コトブキシーティング「EDIX東京2026」





開催日程：2026年5月13日(水)〜15日(金)開催時間：10:00〜18:00、最終日のみ17:00まで会場：東京ビッグサイト 東展示棟1〜3ブース番号：12-25主催：EDIX実行委員会企画運営：RX Japan合同会社来場方法：事前登録制、参加無料

今回の出展テーマは、「これからの学校空間に、最適なソリューションを。やりたいを叶える、あれもこれもできる“体育館・多目的室”」です。

学校の適正規模や公共施設との複合化、共用化が進む中で、ひとつの空間を複数用途で使うための設備を提案。

舞台や観覧席を備えた集まりの場づくりや、空間分割による同時利用など、これからの学校環境を考える展示となっています。

移動観覧席





展示内容：実機展示主な特長：階段状の座席を必要に応じて展開・収納可能操作方法：フルオートタイプはリモコン操作対応活用場所：体育館、多目的空間

移動観覧席は、限られたスペースをより多目的に使うために開発された製品です。

催しの規模や用途に合わせて客席を展開、収納できるため、体育館や多目的空間の稼働率向上に貢献。

設営時間の短縮により、教職員の負担軽減につながる点も見逃せません。

会場では、操作性と客席の使い心地を実機で確認できます。

大型電動間仕切 SIKIRUTO





展示内容：小型版実機展示主な特長：大空間を素早く簡単に仕切れる大型電動間仕切設置対象：体育館、アリーナなど付加価値：防音、空調効率改善、スクリーン利用

SIKIRUTOは、体育館やアリーナのような大空間を仕切り、複数の活動を同時に行える環境をつくる設備です。

式典などで広い空間をそのまま使う場合は天井部分にコンパクトに格納されるため、視界や景観を妨げません。

雨天時にグラウンドが使えない日でも、1つの体育館で複数授業やクラブ活動を進められるのが強みです。

近年は、防音性や空調効率改善の効果についての実証実験も実施。

展示会では操作性や安全性に加え、スクリーンとして使う第三の活用方法も体感できます。

公立学校向け事例集 vol.3





配布対象：当社ブース来場者発行予定：2026年4月末掲載内容：全国の小学校・中学校・高校の最新23事例、インタビュー記事

ブース来場者には、4月末発行予定の最新パンフレット『公立学校向け事例集 vol.3』が先行配布されます。

教育委員会や学校計画に役立つ情報をまとめた1冊で、全国の小学校、中学校、高校の最新23事例を紹介。

実例をまとめて確認したい人にうれしい来場特典です。

ミニセミナー

展示会2日目の2026年5月14日には、コトブキシーティング社員によるミニセミナーも実施されます。

日時：2026年5月14日(木)11:30〜12:00会場：出展社によるPRセミナー会場B(東3ホール)タイトル：学校体育館の多機能化を実現する大型電動間仕切 SIKIRUTO 〜屋内運動場の空調設備整備事業を見据えて〜

SIKIRUTOを活用した体育館の実例をもとに、多目的利用の実態や省エネ効果を紹介する内容です。

展示とあわせて聞くことで、導入後のイメージがより具体的に広がりそうです。

学校施設の新しい使い方を、設備の実機と事例の両面から確認できる今回の出展。

空間の効率的な活用や教職員の負担軽減に関心がある教育関係者にとって、会場で得られる情報は多そうです。

来場には事前登録が必要なので、参加を検討している方は早めに準備しておくと安心です。

コトブキシーティング「EDIX東京2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. コトブキシーティングの出展はいつどこで行われますか？

A. 出展は2026年5月13日から15日まで、東京ビッグサイト東展示棟1〜3で開催される「第17回 EDIX(教育総合展)東京」で行われます。

ブース番号は12-25で、来場には事前登録が必要です。

Q. 会場ではどのような展示が見られますか？

A. 会場では、電動で展開・収納できる移動観覧席の実機と、大空間を仕切れる大型電動間仕切「SIKIRUTO」の小型版実機が展示されます。

どちらも操作性や活用方法を体感できます。

Q. 来場特典やセミナーはありますか？

A. ブース来場者には2026年4月末発行予定の『公立学校向け事例集 vol.3』が先行配布されます。

また、5月14日11時30分から東3ホールのPRセミナー会場Bでミニセミナーも開催されます。

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