モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子さんが4月23日、自身のインスタグラムを更新。複数の家族写真と共に第3子妊娠を報告しました。

【写真を見る】【 舟山久美子 】第3子妊娠を発表 家族写真と共に 「くみっきーおめでとうー！」祝福コメント続々





舟山さんは「いつも応援してくださるみなさまへ 私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」と書き出し、「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました 今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と第3子妊娠を報告。









その上で「第3子の妊娠。正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」と今の心境を綴りました。









そして、「30代半ばに差し掛かり、身体とホルモンバランスの変化 育児と仕事のバランスに葛藤する日も増えましたが どんな時も自分の人生に後悔しない選択を。そして、等身大のありのままの姿を発信していければと思っています」と、意気込みも。









この投稿に「くみっきーおめでとうー！」「忙しい毎日だと思うけど身体大事にしてね」「ご無理せずにくみっきーらしくゆったりと過ごしてください」と、多くの

祝福コメントが寄せられています。









舟山さんは、2019年9月に一般男性と結婚、2021年9月に第1子を出産、2024年10月に第2子出産を発表しています。









【担当：芸能情報ステーション】