かまいたち山内健司、濱家隆一がMCを務める、22日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、お笑いコンビ麒麟の田村裕が出演した。

田村は07年に出版した自著「ホームレス中学生」が大ヒットし、印税として2億円を手にした。田村は「ホームレス中学生のお金は大いに使わせていただいた」と話し、印税2億円は「1億円は税金で、1億は散財した」と告白した。

お笑いコンビ、アインシュタインの河井ゆずるは「ぜんぜん、親交とかないときに、劇場とかで「暇な若手おいで、ご飯行こう』って。ご飯をたらふく食べさせてもらって、帰りにポチ袋を渡されて、1万円入っていた」と明かした。

昔からかわいがってもらっていた濱家は「メシ食べるだけで北新地のギャバクラに行っていた」と語り、濱家が呼び出されていくと、「キャバクラの奥でそばを食べていた」と振り返った。

田村は「話し相手になってくれるし、話したくなければ話さなくていい。そのために1万、2万をかけてそばを食べてました」と告白すると、共演者は「えっ！」と驚いた。

昔からかわいがってもらっていた濱家は田村の散財に「絶対にすぐになくなると思っていた」と笑わせた。