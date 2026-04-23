あまりにも人間味にあふれるコーギーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万4000回再生を突破し、「絶対に前世は人」「休日のお父さんみたいで草」「お茶でもお入れしましょうか」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ソファにいる犬を隠し撮りした結果→なぜか『姿勢』が…まさかの『人間味が強すぎる光景』】

コーギーを隠し撮りしてみたら…

TikTokアカウント「corgihamtv」の投稿主さんは、コーギーの「ハム」ちゃんとの日常を紹介しています。ある日、投稿主さんは、ハムちゃんを隠し撮りすることにしたそう。ハムちゃんは、ソファでゆったり寛いでいる最中でした。

柱の陰からカメラを覗かせた投稿主さん。その先にいたのは…。ソファの肘置きに前足をかけて、体を横に傾けて寛ぐハムちゃんの姿！！ハムちゃんは、「ふうう」とため息をつくような表情を浮かべていたといいます。犬とは思えないしなやかな体勢はもちろん、物思いにふけるような表情が人間みたいで思わず笑ってしまったとか。

人間みたいな姿に爆笑♪

ハムちゃんは、ゆったりとソファの柔らかさを堪能しながら、温かな日差しを浴びてリラックスしていたのかもしれません。ひとり時間を過ごしているとは思えないくらい上品な姿は、ずっと見ていたくなるほど…。

投稿主さんの視線に気づいたのか、優雅な表情のままカメラに視線を向けたハムちゃん。じっと投稿主さんを見つめる目は、まるで「見たな…」と言っているかのよう。堂々と寛ぐ姿に、思わず「お茶でもお入れしましょうか」と声をかけたくなってしまいますね。

この投稿には、「ポーズめっちゃ決めてるやんwww」「優雅な感じがサマになってますね」「完全に犬モードスイッチオフ(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。

肘置きを使いこなしてテレビ鑑賞

別の日も、肘置きに前足をかけて寛いでいたというハムちゃん。視線の先には、テレビに映ったパンダの姿が…。ハムちゃんは、動物園のパンダから寛ぎ方を倣っているのか、パンダがテレビに映ると興味深げに見つめるのだそうです。

ソファの肘置きに体重をかけてテレビを見る姿は、まるで休日のお父さんのよう。その凛々しい横顔も、とってもチャーミングなハムちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「corgihamtv」には、他にもハムちゃんの可愛い姿や日常のワンシーンがたくさん投稿されています。人間味あふれるハムちゃんが気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「corgihamtv」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。