浦和のマチェイ・スコルジャ監督が２３日、ホームの横浜Ｍ戦（２５日・埼スタ）に向けた監督会見に臨んだ。前節の鹿島戦で６連敗（ＰＫ負け２試合を含む）を喫し、来季の契約は延長しないことがクラブから通達されているが、この日は自らの去就についての言及はなかった。

今季はチームとしてハイプレスなどアグレッシブなスタイルを導入し、シーズン序盤は好スタートを切った。しかし指揮官が「新たなプレスの掛け方をしていますが、４―４―２からマンツーマン、マンツーマンから４―４―２に移行するタイミングで苦しんでいる。そこでミスが生まれる。前半は体力でカバーできますが、後半は疲れによって、効果的ではない状況にミスが生まれ、それがカバーできない状況がある」と語るように、試合終盤での失点が続いて東地区７位と低迷。選手たちも自信を失った状態に陥っている。

負傷で長期離脱していたＦＷ小森や松尾、ＭＦグスタフソンの復帰は近づいており、指揮官は「我々の望みは、（１１日間で）５連戦のどこかで復帰してくれることです」と主力の復帰を待ちわびる。一方で今季限りでの退団は決まった中、残りシーズンも指揮を執るという難しい状況であることは確か。それでも「クラブ全体、ロッカールーム、すべてが難しい時期にいます。ただプロとして困難に立ち向かうことも必要。このような状況で、浦和レッズの選手たちは自分たちの資質をみせ、難しい状況でも戦えるということをみせることが必要。状況を変えるために、我々が必要としているのは、勝利そのものです」と語り、プロとしての誇り高い姿勢を選手たちに求めていた。