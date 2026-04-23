Ｊ２ジュビロ磐田は２３日、静岡・磐田市内での練習後に藤田俊哉スポーツダイレクター（ＳＤ、５４）が取材に対応し、２２日に発表された志垣良監督（４５）との契約の解除と、三浦文丈コーチ（５５）の監督就任についての経緯を説明した。

志垣監督からは１９日のＪ１清水との強化トレーニングマッチ後に「選手を躍動させることができていない。自信を持てない」と話があったという。チームは１８日にＪ２大宮を逆転で破り、３連勝を飾って勢いに乗っていた。「さあ、ここから、というところだったので驚きました」

２月に始まったＪ２・Ｊ３百年構想リーグでは「９０分勝利」が開幕から８試合なかったほど低迷。それでも藤田ＳＤは「最後までやってもらいたいと思っていました」。翌２０日もサポート体制などを話し合ったが、これ以上慰留することは志垣氏にとって負荷になると判断。２１日に契約解除を決め、２２日の朝、選手たちに伝えた。十分な補強ができず、監督を支えられず、ＥＡＳＴ―Ｂで現在７位という状況に、藤田ＳＤは「力不足を感じています」と厳しい表情を浮かべた。

後任の三浦新監督については「現状をよく知っている」と期待。残り７試合となったリーグ戦で「勝ち点を多く積み上げてほしい。（９０分での）５勝が最低ライン。２位以上を目指し、２６―２７シーズンへの何かが見えてくる試合に」と目標を掲げた。