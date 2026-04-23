◇MLB ダイヤモンドバックス11-7ホワイトソックス(日本時間23日、チェイス・フィールド)

5試合連続本塁打を放ち、今季10号に到達した村上宗隆選手の異次元の活躍が話題となっています。

村上選手は今季からメジャーに挑戦し、今オフにホワイトソックスに入団。ブリュワーズとの開幕戦でメジャー初本塁打を記録すると、3連戦で3戦連続本塁打の活躍をみせます。

5日のブルージェイズ戦では4号2ランで日米250本塁打を達成。そこからしばらく快音が響きませんでしたが、15日のレイズ戦で9試合ぶりの5号2ランを放ちました。

そして復調した村上選手は18日のアスレチックス戦の6号満塁弾をきっかけに5戦連発。両リーグ通じて2位の10号に到達しました。

そして23日の試合終了時点で村上選手が放った21安打(2塁打0本、3塁打0本)のうち10本がフェンスオーバー(47％)と、ヒット本数中の本塁打数の割合に注目。ア・リーグ本塁打ランキング、また全体でもトップのヨルダン・アルバレス選手は33安打中(2塁打8本、3塁打0本)11本塁打(33％)。今季9本塁打で村上選手に次ぐア・リーグ3位に位置するアーロン・ジャッジ選手は21安打中(2塁打3本、3塁打0本)9本塁打(42％)。

ナ・リーグでも見てみると、本塁打ランキングトップのジェームズ・ウッド選手は25安打中(2塁打6本、3塁打0本)9本塁打(36％)、続く8本塁打でドジャースでトップの本塁打数を誇るマックス・マンシー選手は24安打中(2塁打1本、3塁打0本)8本塁打(33％)。昨季ナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手でさえ、18安打中(2塁打4本、3塁打0本)8本塁打(44％)と村上選手には及びません。※ドジャースのダルトン・ラッシング選手は9試合出場で12安打中(2塁打2本、3塁打0本)7本塁打(58％)

今季序盤ながらも、レギュラーとして試合に出続ける選手らのなかで、ヒットを打てば本塁打となる確率が高い村上選手。現時点では2塁打、3塁打を一本も打っておらず、長打になれば全てフェンスオーバーとなっていることも興味深く、他のスラッガーと比べても本塁打に関わる驚異的な数字を残していることがわかります。

▽村上宗隆選手の本塁打に関連する数値比較

ア・リーグ本塁打ランキング順に記載

1位:ヨルダン・アルバレス:33安打中(2塁打8本、3塁打0本)11本塁打(33％)

2位:村上宗隆:21安打中(2塁打0本、3塁打0本)10本塁打(47％)

3位:アーロン・ジャッジ:21安打中(2塁打3本、3塁打0本)9本塁打(42％)

ナ・リーグ本塁打ランキング順に記載1位:ジェームズ・ウッド:25安打中(2塁打6本、3塁打0本)9本塁打(36％)2位タイ:マックス・マンシー:24安打中(2塁打1本、3塁打0本)8本塁打(33％)2位タイ:カイル・シュワバー:18安打中(2塁打4本、3塁打0本)8本塁打(44％)