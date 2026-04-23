NiziUリク、学校の男子に「師匠」呼びされていた理由「絶対私には逆らわなかったですね」
【モデルプレス＝2026/04/23】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIKU（リク）が4月21日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる7時）に出演。学生時代のエピソードを披露した。
【写真】空手で黒帯保持「師匠」23歳アイドルの近影
この日、番組では「タメになる習い事発表会」をテーマにトークを展開。特徴的な習い事経験を持つゲストらが、自らが「やってよかった」と感じた習い事と、それに関するエピソードを語った。
リクは幼少期から空手を習っており、黒帯を保持するほどの実力を持っていることが知られている。番組内で「空手をやってよかった」と感じた瞬間を聞かれたリクは、「やっぱり女の子で空手をやってて黒帯までいってるっていうのはなかなか珍しかった」とし、そのせいで学校の男子たちからは「師匠」と呼ばれていたことを明かした。さらにリクは当時を振り返り、同級生たちの様子について「師匠を怒らせたら絶対アカンっていうので、絶対私には逆らわなかったですね」とし、笑顔を見せた。
また、リクは番組冒頭でMCの明石家さんまから「本当に空手をやってたのか」と疑われ、その証明として正拳突きを披露。キレのある動きに、ゲストたちからは驚嘆の声が上がった。
放送を受け、SNS上では「収録楽しかったみたいでよかった」「男子たちが逆らえなくなってるの笑える」「正拳突きすごい」など、反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】空手で黒帯保持「師匠」23歳アイドルの近影
◆リク、学生時代に男子から「師匠」と呼ばれていた
この日、番組では「タメになる習い事発表会」をテーマにトークを展開。特徴的な習い事経験を持つゲストらが、自らが「やってよかった」と感じた習い事と、それに関するエピソードを語った。
また、リクは番組冒頭でMCの明石家さんまから「本当に空手をやってたのか」と疑われ、その証明として正拳突きを披露。キレのある動きに、ゲストたちからは驚嘆の声が上がった。
◆リクのトークに反響
放送を受け、SNS上では「収録楽しかったみたいでよかった」「男子たちが逆らえなくなってるの笑える」「正拳突きすごい」など、反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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