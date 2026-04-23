【プラフィア チノ】 7月 発売予定 価格 単品：6,050円 ミニフィギュア同梱セット：7,700円

ピーエムオフィスエー（PLUM）は、プラモデル「プラフィア チノ」を7月に発売する。価格は単品が6,050円、ミニフィギュア同梱セットが7,700円。

本製品は、アニメ「ご注文はうさぎですか？ BLOOM」より、ラビットハウスの看板娘「チノ」がお店の制服姿を、同社の可動式プラモデル「プラフィア」で商品化したもの。

今までの「プラフィア」よりも少しだけ大きくなって、より組みやすくなっており、そのまま組み立てるだけで作中の姿に近い色分けや、細部までこだわったディテールを再現しているほか、首のボールジョイントは4mmに小型化し、首の造形を極力崩さないようにしている。

立ち姿用のスカートのほかに、「座り姿用スカート」が付属しており、市販の1/12から1/10スケールの椅子や、机の端に座らせることができるほか、劇中の様々なシーンを彩った「トレー・ソーサー・コーヒーカップ・スプーン・ポット」が付属している。また、「ティッピー」は、通常と頭の上用の2種類で、様々なシーンに対応する。

タンポ印刷が施された顔2種類は、「通常顔・困り顔」が付属し、口はパーツ分割で色分けされ、小さくても組み立てやすい様「組み付け用突起」と一体になっている。デカール用の顔は、口が造形された「開き口（大[おどろき]・中[キョトン]・小[困り]）・微笑み」のほか、造形が無い物が2つ付属する。

水転写式デカールには「むくれ顔・困り顔」など、様々な表情を収録し、印象的なシーンを再現可能で、ティッピー用の表情デカールも「照れ・泣き・穏やか・焦り」の4種類から選ぶことができるほか、チノの表情デカールの貼り付けをサポートする「デカールコーチツール」が付属している。

手首は「平手・指差し・うさ耳・パー・カップ持ち手・トレー持ち手・ふんわり握り・汎用持ち手」の8種が付属しており、可愛らしいふわっとしたポージングから、コーヒータイムまで、様々なシーンを表現できる。

またミニフィギュア同梱セットには、2021年に発売したチノのミニフィギュアが復刻付属するほか、PLUM通販で購入すると「デカール用フェイスパーツ」が追加で付属する。

「プラフィア チノ」

「プラフィア チノ ミニフィギュア同梱セット」

仕様：プラスチックキット スケール：ノンスケール サイズ：全高 約135mm 付属品本体顔パーツ（印刷済）×2種 [通常顔・困り顔]顔パーツ×5個 [開き口（大[おどろき]・中[キョトン]・小[困り]）・微笑み・造形なし×2]ハンドパーツ×左右8セット [平手・指さし・うさ耳・パー・カップ持ち手・トレー持ち手・ふんわり握り・汎用持ち手]座り姿用スカートティッピー×2種 [通常・あたま載せ用]コーヒーセット [トレー・ソーサー・コーヒーカップ・スプーン・ポット]スタンドベースデカールコーチツール水転写式デカールミニフィギュア

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※画像は試作品につき実際の商品とは異なります。

※本製品は組み立て式のキットです。組み立てには別途、接着剤や工具等が必要です。

※本商品以外の商品は含まれません。