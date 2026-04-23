２３日、フィニッシュラインを駆け抜ける范俊傑。（三亜＝新華社記者／潘碰竜）

【新華社三亜4月23日】中国海南省三亜市で開催されている第6回アジアビーチゲームズは23日、アクアスロン男子個人が行われ、中国の范俊傑（はん・しゅんけつ）が優勝、今大会第1号となる金メダルを獲得した。

２３日、試合に臨む范俊傑。（三亜＝新華社記者／朱崢）

２３日、フィニッシュラインを駆け抜ける范俊傑。（三亜＝新華社記者／潘碰竜）

２３日、試合に臨む范俊傑。（三亜＝新華社記者／朱崢）

２３日、試合を終えた范俊傑（右）と銀メダルを獲得した中国の滕雲峰（とう・うんほう）。（三亜＝新華社記者／潘碰竜）