JOY、日経平均株価6万円突破で持ち株の状況は？「僕のポートフォリオは」
タレントのJOYが23日、自身の公式Xを更新し、日経平均株価が一時、史上初となる6万円を突破したことを受け、現在の保有株の状況を伝えた。
【Xより】日経平均株価6万円突破！JOY持ち株の状況報告
定期的に株について報告するJOYは今回、「日経平均、史上初の6万円突破！だけど僕のポートフォリオは全然お祝いムードじゃないです。でもX見てると同じ感じの人も多いね。今日の一曲はDEENの『ひとりじゃない』に決定」とつづった。
投資にハマるJOYは2025年4月7日、当日の日経平均株価が一時、2900円を超える大幅な下落もあり、「投資してるみんな、この下げの中どう対応してる？瞳を閉じて耐えてる？泣きながら売った？もしくは余力あって買ってる？そもそも上手くポジション調整してたからくらってない？僕は山手線で音楽聴きながら泣いてます」と暴落の影響を受けたことを伝えると、ネット上では心配する声が出ていた。
JOYは2026年1月に所属事務所を退所し、独立したことを報告している。
【Xより】日経平均株価6万円突破！JOY持ち株の状況報告
定期的に株について報告するJOYは今回、「日経平均、史上初の6万円突破！だけど僕のポートフォリオは全然お祝いムードじゃないです。でもX見てると同じ感じの人も多いね。今日の一曲はDEENの『ひとりじゃない』に決定」とつづった。
JOYは2026年1月に所属事務所を退所し、独立したことを報告している。