◇インターリーグ ホワイトソックス7-11ダイヤモンドバックス（2026年4月22日 フェニックス）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。7回に5戦連発となる中越え10号2ランをマークも、試合は7-11で敗れた。

5戦連発には「うれしいです」と話したが、続けざまに「負けて悔しい。明日また点をとりたい」と敗戦に悔しさをにじませた。

また、大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、24試合での10号到達はホワイトソックス史上最速。これまでの記録は1934年のジーク・ボヌーラで、92年ぶりに記録を塗り替えた。また24試合での10号到達はこれまでの日本選手の中でも最速で、これまでは24試合で6本塁打をマークした大谷翔平が最多だった。

記者から「大谷超え」について聞かれると村上は、「（超えたとか）全くそれはないです。比べるのは申し訳ないくらい。まだまだここから成績を残し続けていければ」と話した。

敗戦に言葉は少ないが、それでも打撃の内容については「常に同じ準備をして打席の入り方、集中力を持ち続けているのはいいことだと思う」と振り返った。