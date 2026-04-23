バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグ男子のレギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームによるチャンピオンシップ（ＣＳ）進出会見が２３日、都内で開かれ、参加６チームの主将ら代表選手が出席した。ＲＳ１位でＣＳ連覇を狙うサントリー・高橋藍主将は「優勝を目指して頑張ります。レギュラーラウンドで優勝できたからといって、チャンピオンシップで優勝できるとは限らない。気持ちを引き締めていきたい。しっかり２連覇という目標を達成したい」と引き締まった表情で意気込んだ。

ＲＳ２位の大阪Ｂのリベロ・山本智大は「目の前の試合を１戦１戦大事に戦って、優勝を目指して頑張りたい。短い期間なので、スキルアップよりフレッシュな体や気持ちの持ちようが大事。１年間やってきたことをＣＳに向けてつくっていきたい」とリーグ２代目王者への思いを込めた。サントリーと大阪Ｂは、５月９日から始まるＣＳ準決勝から登場し、ホームのＡｓｕｅアリーナ大阪（大阪）で準々決勝の勝者を迎え撃つ。

５月１日から始まるＣＳの準々決勝は、ＲＳ３位と６位、４位と５位で戦い、勝者が準決勝に進む。３位の愛知・高橋和幸主将は「ここまでファンの皆様に支えられてＣＳに戻ってこられてうれしい。自分たちのプレーを信じて準々決勝を勝ち抜きたい」と決意。６位の東京ＧＢ・古賀太一郎主将は「２年連続この場に立てたことをうれしく思います。最初の１点目から上位チームにぶつかっていくだけなので、期待していてください」と覚悟を示した。

４位で全日本選手権（天皇杯）王者の名古屋・山田脩造主将は「ウルドファミリー一丸となって素晴らしい景色を見られるように頑張ります。成長を体現できたのが天皇杯。自信を持って戦いたい」と決意。５位の広島Ｔ・井上慎一朗主将は「シーズンを通して成長してきた集大成をお見せすることができれば、ファンの皆様と最高の景色が見られると思います。リベンジマッチ、全員で戦いたい」と気合を入れた。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位６チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。５月１〜５日の準々決勝と同８〜１２日の準決勝はＲＳの上位チームのホームで開催し、準々決勝は３位と６位、４位と５位が戦い、１位のサントリーは４位と５位の勝利チームを準決勝で迎え撃つ。決勝は同１５〜１７日に横浜アリーナで開催し、日本一を決める。