東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

イラン首席交渉担当者「米の露骨な停戦違反のため海峡開放は不可能」

ペゼシュキアン大統領「米による約束破棄、海上封鎖、脅迫が交渉の障害」



ホワイトハウス「主導権を握っているのはトランプ大統領だ」

最終的にはトランプ大統領がスケジュールを決定する

イランは軍事的に著しく弱体化し壊滅状態に追い込まれた



【米国】

米政権はエネルギー価格予測断念、戦争終結の見通し立たず

戦争終結したらガソリン価格は以前の水準に戻る

その話題には触れたくない「間もなく」が無難な答えだ

エネルギー長官「ガソリン価格は来年まで下がらない」発言撤回



【韓国】

SKハイニックス

第1四半期の純利益が前年同期比397%増の40兆3400億ウォン

営業利益は405%増の37兆6100億ウォンと過去最高を記録

AI向けHBM需要の拡大とメモリチップ価格の高騰が寄与



【その他】

東京時間9時過ぎに原油先物とドルが一時急騰

「イランで爆発」未確認報告にアルゴリズムが反応との声

インフルエンサーの「爆発は誤報」を一部通信社が報じる

※起業家インフルエンサーMario Nawfal、SNS総フォロワー数330万人

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