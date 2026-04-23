東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
イラン首席交渉担当者「米の露骨な停戦違反のため海峡開放は不可能」
ペゼシュキアン大統領「米による約束破棄、海上封鎖、脅迫が交渉の障害」
ホワイトハウス「主導権を握っているのはトランプ大統領だ」
最終的にはトランプ大統領がスケジュールを決定する
イランは軍事的に著しく弱体化し壊滅状態に追い込まれた
【米国】
米政権はエネルギー価格予測断念、戦争終結の見通し立たず
戦争終結したらガソリン価格は以前の水準に戻る
その話題には触れたくない「間もなく」が無難な答えだ
エネルギー長官「ガソリン価格は来年まで下がらない」発言撤回
【韓国】
SKハイニックス
第1四半期の純利益が前年同期比397%増の40兆3400億ウォン
営業利益は405%増の37兆6100億ウォンと過去最高を記録
AI向けHBM需要の拡大とメモリチップ価格の高騰が寄与
【その他】
東京時間9時過ぎに原油先物とドルが一時急騰
「イランで爆発」未確認報告にアルゴリズムが反応との声
インフルエンサーの「爆発は誤報」を一部通信社が報じる
※起業家インフルエンサーMario Nawfal、SNS総フォロワー数330万人
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
イラン首席交渉担当者「米の露骨な停戦違反のため海峡開放は不可能」
ペゼシュキアン大統領「米による約束破棄、海上封鎖、脅迫が交渉の障害」
ホワイトハウス「主導権を握っているのはトランプ大統領だ」
最終的にはトランプ大統領がスケジュールを決定する
イランは軍事的に著しく弱体化し壊滅状態に追い込まれた
【米国】
米政権はエネルギー価格予測断念、戦争終結の見通し立たず
戦争終結したらガソリン価格は以前の水準に戻る
その話題には触れたくない「間もなく」が無難な答えだ
エネルギー長官「ガソリン価格は来年まで下がらない」発言撤回
【韓国】
SKハイニックス
第1四半期の純利益が前年同期比397%増の40兆3400億ウォン
営業利益は405%増の37兆6100億ウォンと過去最高を記録
AI向けHBM需要の拡大とメモリチップ価格の高騰が寄与
【その他】
東京時間9時過ぎに原油先物とドルが一時急騰
「イランで爆発」未確認報告にアルゴリズムが反応との声
インフルエンサーの「爆発は誤報」を一部通信社が報じる
※起業家インフルエンサーMario Nawfal、SNS総フォロワー数330万人