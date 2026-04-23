日本陸上競技連盟は23日、「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日、MUFGスタジアム）に出場する追加選手を発表した。

女子1500mには久保凛（18、積水化学）がエントリー。東京世界陸上10000m日本代表の鈴木芽吹（24、トヨタ自動車）が男子3000m、同3000m障害代表の齋藤みう（23、パナソニック）が女子3000mに出場。男子走高跳には東京世界陸上銀メダルのウ・サンヒョク（30、韓国）に加え、瀬古優斗（28、ヤマダホールディングス）らの参戦が決まった。

これまでには、東京世界陸上で200m4連覇を成し遂げたノア・ライルズ（アメリカ）らの出場が発表されている。

◆第5弾発表選手◆

【男子100m】

マルセラス・ムーア（アメリカ）

【男子1500m】

ウェス・ポーター（アメリカ）

アレクサンダー・スティット（オーストラリア）

森田佳祐（SUBARU）

山口智規（SGホールディングス）

【男子3000m】

鈴木芽吹（トヨタ自動車）

塩尻和也（富士通）

井川龍人（旭化成）

【男子400mハードル】

クリス・ロビンソン（アメリカ）

ジェラルド・ドラモンド（コスタリカ）

イスマイル・ネジル（トルコ）

ジェイク・ミンシュル（イギリス）

【男子走高跳】

ウ・サンヒョク（韓国）

シェルビー・マキュアン（アメリカ）

瀬古優斗（ヤマダホールディングス）

【男子走幅跳】

林碰堂（台湾）

【女子400m】

ブリトン・ウィルソン（アメリカ）

イェミメアリー・ジョン（イギリス）

【女子1500m】

シェルビー・ホリハン（アメリカ）

ネリー・ジョプコスゲイ（ブルネイ）

ピュリティ・チェプキルイ（ケニア）

田島愛理（順天堂大）

久保凛（積水化学）

芦田和佳（青山学院大）

【女子3000m】

アミナ・マトゥグ（オランダ）

齋藤みう（パナソニック）

【女子100mハードル】

アモイ・ブラウン（ジャマイカ）

トート・アンナ（ハンガリー）

タティアナ・アホロウ（カナダ）

【女子やり投】

戴 倩倩（中国）

リーマ・オタバー（バーレーン）

◆欠場

男子110mH 村竹 ラシッド（24、JAL）

※ダイヤモンドリーグ(DL)ドーハ大会延期により、DL 上海大会出場のため

男子走高跳 赤松 諒一（30、SEIBU PRINCE）※ケガのため

女子1500m グレーシー・モリス（24、アメリカ）※本人都合のため

女子やり投 フレイシ・アングロ（25、エクアドル）※ケガのため