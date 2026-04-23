久保凛が1500mで参戦決定 東京世界陸上の銀メダリストらも出場、エントリー第5弾発表【セイコーGGP 】
日本陸上競技連盟は23日、「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日、MUFGスタジアム）に出場する追加選手を発表した。
女子1500mには久保凛（18、積水化学）がエントリー。東京世界陸上10000m日本代表の鈴木芽吹（24、トヨタ自動車）が男子3000m、同3000m障害代表の齋藤みう（23、パナソニック）が女子3000mに出場。男子走高跳には東京世界陸上銀メダルのウ・サンヒョク（30、韓国）に加え、瀬古優斗（28、ヤマダホールディングス）らの参戦が決まった。
これまでには、東京世界陸上で200m4連覇を成し遂げたノア・ライルズ（アメリカ）らの出場が発表されている。
◆第5弾発表選手◆
【男子100m】
マルセラス・ムーア（アメリカ）
【男子1500m】
ウェス・ポーター（アメリカ）
アレクサンダー・スティット（オーストラリア）
森田佳祐（SUBARU）
山口智規（SGホールディングス）
【男子3000m】
鈴木芽吹（トヨタ自動車）
塩尻和也（富士通）
井川龍人（旭化成）
【男子400mハードル】
クリス・ロビンソン（アメリカ）
ジェラルド・ドラモンド（コスタリカ）
イスマイル・ネジル（トルコ）
ジェイク・ミンシュル（イギリス）
【男子走高跳】
ウ・サンヒョク（韓国）
シェルビー・マキュアン（アメリカ）
瀬古優斗（ヤマダホールディングス）
【男子走幅跳】
林碰堂（台湾）
【女子400m】
ブリトン・ウィルソン（アメリカ）
イェミメアリー・ジョン（イギリス）
【女子1500m】
シェルビー・ホリハン（アメリカ）
ネリー・ジョプコスゲイ（ブルネイ）
ピュリティ・チェプキルイ（ケニア）
田島愛理（順天堂大）
久保凛（積水化学）
芦田和佳（青山学院大）
【女子3000m】
アミナ・マトゥグ（オランダ）
齋藤みう（パナソニック）
【女子100mハードル】
アモイ・ブラウン（ジャマイカ）
トート・アンナ（ハンガリー）
タティアナ・アホロウ（カナダ）
【女子やり投】
戴 倩倩（中国）
リーマ・オタバー（バーレーン）
◆欠場
男子110mH 村竹 ラシッド（24、JAL）
※ダイヤモンドリーグ(DL)ドーハ大会延期により、DL 上海大会出場のため
男子走高跳 赤松 諒一（30、SEIBU PRINCE）※ケガのため
女子1500m グレーシー・モリス（24、アメリカ）※本人都合のため
女子やり投 フレイシ・アングロ（25、エクアドル）※ケガのため