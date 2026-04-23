俳優堺雅人（52）が22日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜午後2時）に生出演。水曜パーソナリティの東京03飯塚悟志の20年来の友人でゲスト出演し「居住まいが飯塚化してきた」と発言した。

堺は東京03の大ファンであることを公言していて「最近、飯塚さんに似てます、って言われるんですよ」と告白した。飯塚も「なんか博多大吉さんのラジオに出させていただいた時に大吉さんが言ってた『堺さんの声とかしゃべり方が似てる』って」と話した。

堺が「ひょっとしたらだけど、この20年で僕が飯塚さんに寄せてきたかもしれない。コントをみすぎて…居住まいもたたずまいも、性格も飯塚さんの影響を受けてるかもしれない」と話した。

メインパーソナリティー石山蓮華が「もしかして、演劇を始められたころと比べると、どんどん…」と話すと堺が「飯塚化してるかもしれない」と話した。石山は「じゃ、最終的にはツッコミにいっちゃうかもしれない、ってことですか」と問いかけると堺は「そうかもしれない」と飯塚のようなツッコミになる可能性を肯定した。

堺は早大在学時の1992年、早稲田大学演劇研究会を母体にした劇団「東京オレンジ」の旗揚げに参加。2000年、NHK連続テレビドラマ小説「オードリー」でレギュラーになり、このドラマの台本を覚えているときにファミレスで東京03のコントのネタ合わせをしていた飯塚と角田晃広と偶然出会って、以後ファンになったという。