「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午後２時現在で、日本興業<5279.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



２２日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の１５２億円から１６３億円（前の期比１０．５％増）へ、営業利益が６億３０００万円から７億９０００万円（同３３．０％増）へ、純利益が４億３０００万円から５億７０００万円（同４５．０％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。港湾向け製品を中心に土木資材事業が好調に推移したことが牽引役となったほか、高付加価値製品の拡販や原材料価格高騰分の販売価格への転嫁を着実に推進したことも奏功した。



これを受けて、この日の同社株は商いを伴い急反発しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS