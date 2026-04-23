Pelican Products株式会社は、トラベルシリーズ「PELICAN TRVL」のショールームを、衣川産業株式会社 東京オフィス内に開設した。

「PELICAN TRVL」は、プロ向けとして知られるPELICANの堅牢性や保護性能を受け継ぎつつ、移動時の快適性と機能性を融合させたコンシューマー向けブランド。通勤・通学からアウトドアトラベルまでを見据えた機動性、収納設計、デザイン性を兼ね備えたプロダクトとして展開している。

ショールームは、PELICAN TRVLシリーズのスーツケース（PELICAN ATX）やバックパック（PELICAN AEGIS）などを展示した常設スペース。

ショールームではその場で製品を購入することも可能（現在はシステム調整中のため、支払いは現金またはPayPayのみ）。

来場は完全予約制で、事前の電話連絡が必要となる。

施設名

PELICAN TRVL ショールーム

会場

衣川産業株式会社 東京オフィス

（東京都台東区柳橋1-23-4 須賀ビル5F）

来場方法

完全予約制（事前予約制）

展示予定製品（例）

22" Aegis Rolling Hybrid Duffel Carry-on（ローリングハイブリッドダッフル） PX25 Travel Pack（トラベルパック） 22" ATX Hard-Sided Luggage Check-In（ハードキャリー） SX5 Aegis Padded Sling（スリングバッグ）