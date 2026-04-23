コンシューマー向け「PELICAN」ブランドのショールームがオープン バックパックやスーツケースなど展示・販売
Pelican Products株式会社は、トラベルシリーズ「PELICAN TRVL」のショールームを、衣川産業株式会社 東京オフィス内に開設した。
「PELICAN TRVL」は、プロ向けとして知られるPELICANの堅牢性や保護性能を受け継ぎつつ、移動時の快適性と機能性を融合させたコンシューマー向けブランド。通勤・通学からアウトドアトラベルまでを見据えた機動性、収納設計、デザイン性を兼ね備えたプロダクトとして展開している。
ショールームは、PELICAN TRVLシリーズのスーツケース（PELICAN ATX）やバックパック（PELICAN AEGIS）などを展示した常設スペース。
ショールームではその場で製品を購入することも可能（現在はシステム調整中のため、支払いは現金またはPayPayのみ）。
来場は完全予約制で、事前の電話連絡が必要となる。
施設名
PELICAN TRVL ショールーム
会場
衣川産業株式会社 東京オフィス
（東京都台東区柳橋1-23-4 須賀ビル5F）
来場方法
完全予約制（事前予約制）