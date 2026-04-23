大型音楽プロジェクト『D.U.N.K.』公式Xが、Aile The Shota（アイル・ザ・ショウタ）とBE:FIRST（ビーファースト）のMANATO（マナト）、SOTA（ソウタ）によるユニット・ShowMinorSavage（ショウマイナーサヴェージ）のライブ写真を公開した。

【写真】BE:FIRST MANATO・SOTA＆Aile The Shotaが向かい合って歌う『D.U.N.K.』パフォーマンス写真①～③

■3人で披露したMANATOの“足開きすぎ”ポーズにはAile The Shotaからのツッコミも

公開されたのは、3月14日に神奈川・K-Arena Yokohamaで開催された『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』のDAY2で、ShowMinorSavageがパフォーマンスしている計4点のライブ写真。

サングラスにファージャケット、太めのパンツの出で立ちで3人が向かい合って歌う姿や、サングラスを頭にのせて熱唱するSOTA、そしてこちらもサングラスを外して歌うAile The Shota、サングラスを衣装の首元にかけて客席を見つめるMANATOのソロショットも公開されている。

コメント欄には「3人の空気感が大好き」「Shotaメロい」「MANATOが彫刻のように美しい」「SOTAかっこよすぎ」などといったファンの声が続々と到着。

なお公式Xでは、共演した超特急、SKY-HI、BGYO × MAZZELのライブ写真と共に、ShowMinorSavageの別カットも公開。3人で手を繋いで組体操の扇のようなポーズをキメているものの、中心のMANATOが真顔で大きく足を広げているため、左右のSOTAとAile The Shotaは足が伸ばしにくく、ちょっぴり苦笑い！？

Aile The Shotaは自身の公式Xでもリポストし「頼むから足閉じてくれ」とツッコミを入れている。

なおライブの模様は4月25日18:00からHuluで独占配信される。

■ShowMinorSavage『D.U.N.K.』ライブ写真

■ShowMinorSavageの扇ポーズも含む『D.U.N.K.』ライブ写真

■「頼むから足閉じてくれ」（Aile The Shota）