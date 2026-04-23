敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に5試合連発となる10号2ランを放つと、シカゴのファンも大興奮だ。

村上の勢いが止まらない。5回の第3打席に中前打を放った後、7回の第4打席に敵地を騒然とさせた。中越えへ飛距離451フィート（約137.5メートル）の特大の一発を叩き込んだ。

17日（同18日）のアスレチックス戦で6号満塁弾を放ってから、これで5試合連続本塁打。連続試合本塁打の球団タイ記録、メジャーの新人としても最長タイ記録となった。

チームの公式Xが「背番号5番の、5戦連続ホームラン」として豪快弾の映像を投稿。シカゴのファンから賛辞が続出した。

「あいつの契約を延長しろってオーナーに伝えろ」

「完璧なホームランを連発してる。ここ数本なんて、打ったあとバッターボックスで打球の行方を眺めてるぞ」

「これこそ私の史上最高だ」

「延長しろ。もっと金を出せ。彼を一生このチームから出すな」

「ムネにはパワーがある」

「銅像を建ててやれ」

「頼むから、ずっと彼をチームにいさせてね」

「マジで非現実的なんだけど」

村上は昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約。金額以上の輝きを放っている。



（THE ANSWER編集部）