◆米大リーグ ダイヤモンドバックス１１―７ホワイトソックス（２２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、日本人選手のレギュラーシーズンでは２５年ドジャース・大谷翔平投手（３１）に続き２人目の５試合連続本塁打となる１０号を放った。新人選手では史上１４人目、ホワイトソックスでは１９８３年ロン・キトルに次いで２人目の快挙とともに、チームの最多連続試合本塁打のタイ記録にもなった。

村上は試合後、現地放送のインタビューに応じ「うれしいです。打線としていいつながりができている。点数は取れているので、あとは勝ちをつかむだけ。今日負けて悔しいですけど切り替えて、この調子を続けて、またあしたたくさん点を取れればいいなと思います」と振り返りながら、記録のかかる打席が続いていることについては「常に同じ気持ちで打席に立っているので変わりはない」と言い切った。

村上の特大弾が出たのは、３打数１安打で迎えた８回。無死一塁、右腕トンプソンの初球の９０・８マイル（約１４６・１キロ）の直球をたたいた打球は、中堅バックスクリーンに向かって一直線。打球速度は１１０・２マイル（約１７７・３キロ）。飛距離は渡米後最長となる４５１フィート（約１３７メートル）だった。

これで日本人選手では昨年の大谷に並ぶ最長の５試合連続弾。開幕から２４試合目での１０本塁打は、日本人史上最速となり、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると６７本塁打ペースという圧巻の量産モードだ。ホワイトソックスの歴史の中で、１９３４年のジーク・ボヌラの２５試合を９２年ぶりに更新する球団最速記録にもなった。