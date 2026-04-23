俳優の大和田獏(75)が23日、自身のインスタグラムを更新。2020年4月23日に新型コロナウイルスによる肺炎により63歳で亡くなった妻で女優だった岡江久美子さんをしのんだ。



【写真】若かりし頃の2ショット！婚約を発表した大和田獏と岡江久美子さん

「今日、4月23日は6回目の命日です。」と投稿。「仏教では７回忌になるんですね。」とつづり、「あれから6年.家族や友達に支えられて今日まで生活出来ました。」と最愛の妻が亡くなってからの日々を振り返った。



続けて「失ったものは大きいですが、それでも沢山の方々から頂いた優しさは宝物です。久美子は兎に角明るくて前向きな人でした。そんな彼女の様な生き方を目指したいと思います。」と、在りし日の岡江さんとの写真を添えて気持ちを記した。



また、娘で女優の大和田美帆(42)もインスタグラムを更新。「4月23日。あれから6年。つらい！今年もやっぱり春はつらい！今夜は眠れない！娘がいない4/23は初めてで。娘にどれだけ助けられてたか実感しています。」と娘が不在で悲しさが一段と募った様子。



「でも 悲しみよりも母の笑顔を想ってもらえたら。なんて愉快で陽気で楽しい人だったんだろう。愉快で陽気で楽しいってなんて最高なんだろう。母を想うと まだまだ陽だまりのように温かくて また会える気がしてなりません。きっといつか会えると信じ生きていく、、、」と岡江さんとの懐かしいショットを掲載し、母への思いを明かした。



（よろず～ニュース編集部）