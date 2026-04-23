WEリーグの競技力向上となでしこジャパンの強化を目指す

日本サッカー協会（JFA）は4月23日、女子育成年代のトップリーグとして「U-18女子サッカープレミアリーグ」を2027年4月より開始すると発表した。

本リーグは、国内の女子育成ピラミッドの最高峰となるリーグを整備することで、WEリーグの競技力向上や、なでしこジャパン（日本女子代表）のW杯優勝および五輪金メダル獲得に向けた育成年代の強化を目的としている。

大会概要によると、リーグは東西各8チームの計16チームで構成。4月から12月にかけ、ホーム＆アウェイ方式による2回戦総当たりを実施する。東西各1位がファイナルに進出する一方、各リーグの下位2チームは地域リーグへ自動降格となる。

初年度は12チームが「ストレートイン」として選出。マイナビ仙台、浦和、東京Vメニーナ、ノジマステラ、C大阪、INAC神戸のクラブ6チーム、聖和学園、藤枝順心、大商学園、柳ヶ浦、神村学園の高校5チーム、そしてJFAアカデミー福島が名を連ねた。残る4枠は2026年12月の参入プレーオフで決定される。

JFAの宮本恒靖会長のコメントは以下のとおり。

「念願であった『U-18女子サッカープレミアリーグ』が創設され、2027年4月からスタートできることを大変嬉しく思います。本リーグの創設は、なでしこジャパンのさらなる強化やWEリーグの競技力向上につながるだけでなく、日本女子サッカー全体の成長を加速させる重要な一歩になると考えています。このリーグは単なる大会の新設ではなく、日本女子サッカーの未来を形づくる基盤となる取り組みです」（FOOTBALL ZONE編集部）