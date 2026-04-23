名店気分のおにぎり時間！ こととや おうちでぼんご シリーズ

記事ポイント こととやで「おうちでぼんご」シリーズ全7種をGWまで継続販売各商品は税込862円、全国18店舗で展開行列店「おにぎりぼんご」の味を自宅で楽しめる瓶詰め具材 こととやで「おうちでぼんご」シリーズ全7種をGWまで継続販売各商品は税込862円、全国18店舗で展開行列店「おにぎりぼんご」の味を自宅で楽しめる瓶詰め具材

こととやで展開中の企画「おにぎりを愉しむ」が、好評につきゴールデンウィークまで延長されます。

注目は、東京・大塚の行列店「おにぎりぼんご」が手がける「おうちでぼんご」シリーズです。

自宅で“ぼんごの味”を再現できる瓶詰め具材として、全7種類を販売しています。

こととや「おうちでぼんご」シリーズ





企画名: おにぎりを愉しむ延長期間: ゴールデンウィークまで販売場所: こととや各店舗店舗数: 全国18店舗商品名: おうちでぼんご価格: 各862円（税込）種類: 全7種ラインナップ: 卵黄風ソース、しゃけ、肉そぼろ、ツナマヨネーズ、鳥唐揚げマヨ、スタミナ焼肉、カレー

この企画は、春の行楽シーズンに向けて2026年2月中旬から展開されているものです。

なかでも「おうちでぼんご」シリーズは人気が高く、並ぶことなく名店の味を楽しめる商品として注目を集めています。

「おにぎりぼんご」本店は、東京・大塚で2〜3時間待ちになることもある人気店です。

瓶詰め具材なら、好きなタイミングでおにぎり作りに取り入れやすいのも魅力です。

しゃけ





商品名: おうちでぼんご しゃけ価格: 862円（税込）素材: 宮城県産ブランド銀鮭味つけ: 宮城の地酒、天日塩

宮城県産のブランド銀鮭を大きめに粗くほぐした一品です。

味つけは宮城の地酒と天日塩だけというシンプルな構成で、鮭の旨みをしっかり楽しめます。

すじこをのせれば、お店で人気のトッピングのようなアレンジも楽しめます。

ごはんとの相性を素直に味わいたい人におすすめ。

カレー





商品名: おうちでぼんご カレー価格: 862円（税込）スパイスを利かせた本格的な味わい辛さ: 程よい辛味

スパイスを利かせた本格的な味わいが特徴のフレーバーです。

程よい辛味で、あとを引くおいしさに仕上げられています。

カレーパンのようなおにぎりを作りたいという発想から生まれた商品とのこと。

いつものおにぎりとは違う味を楽しみたい日にぴったりです。

鳥唐揚げマヨ





商品名: おうちでぼんご 鳥唐揚げマヨ価格: 862円（税込）カリッと揚げた鶏の唐揚げをカットして使用味わい: マヨネーズで和えた濃厚な仕上がり

カリッと揚げた鶏の唐揚げをカットし、マヨネーズで和えたフレーバーです。

しっかりした食べごたえを感じられる、満足感のある味わい。

瓶詰めとは思えないほど唐揚げの風味が感じられるのもポイントです。

こってり系のおにぎりが好きな人は見逃せません。

こととやでは、行楽や日常の食事に取り入れやすい商品として、おにぎりの楽しみ方を提案しています。

全7種類を揃えて、家族で食べ比べるのも楽しそうです。

人気店の味を自宅で気軽に試したい人は、ゴールデンウィーク前にチェックしてみてはいかがでしょうか。

こととや「おうちでぼんご」シリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. 「おうちでぼんご」シリーズはどこで買えますか？

A. 食のセレクトショップ「こととや」の各店舗で販売されています。

こととやは全国18店舗を展開しており、企画「おにぎりを愉しむ」の対象商品として取り扱われています。

Q. 「おうちでぼんご」シリーズの価格はいくらですか？

A. 「おうちでぼんご」シリーズは全7種類あり、いずれも1点862円（税込）です。

卵黄風ソース、しゃけ、肉そぼろ、ツナマヨネーズ、鳥唐揚げマヨ、スタミナ焼肉、カレーが揃います。

Q. どんなところが注目ポイントですか？

A. 東京・大塚の人気店「おにぎりぼんご」の味を、自宅で手軽に楽しめる点です。

本店では2〜3時間待ちになることもある味を、瓶詰め具材として気軽に取り入れられます。

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