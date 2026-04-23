フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ大会銀など五輪メダル4つ獲得し、今季限りで引退する坂本花織（シスメックス）が23日、都内の味の素本社を訪問した。

今季1年間、食事面でサポートを受け「フィギュアスケートで食生活は大事になってくる。心強いサポートをしていただいた。自分にとって最高のシーズンになりました」と集結した社員の前であいさつした。

以前は体調不良で1年で計40日ほど休んでいたというが、食事を改善した今季は体調が安定。（1）大好きな白米を食べる（2）寝る前に胃腸を温める（3）練習前後のアミノバイタルという3カ条を徹底し、好成績につなげた。

この日はミラノ五輪団体戦前の決起集会でリクエストして食べた100キロカロリー以下の「ご褒美ティラミス」を社員とともに試食。「今年度も頑張るぞーーっ！乾杯！」と元気な声で音頭を取り、舌鼓を打った。

今後は指導者が目標の坂本は「食事管理もして強い選手を育てたい。世界で活躍する選手を育てたい」と抱負を語り「1年のサポートで最高の結果を終われて良かった。これからもおいしい商品待ってます」と同社への感謝を口にした。