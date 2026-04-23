テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが２３日、同局「羽鳥慎一モーニングショー」で、千葉商科大の常見陽平教授からの質問に固まる一幕があった。

この日は働き方の特集で、最低限のことだけをやって帰る「静かな退職」というものも取り上げた。

常見教授は「会社に所属するのか、仕事に就くのかって、実は同じようなことを言っていて全然違う」と指摘。「日本社会はメンバーシップ型雇用といって、会社に所属して会社に全てを差し出すのが当たり前だった。ただし、ジョブ型雇用という考え方があって、仕事に就くんだと。なぜ静かな退職をするかというと、うちの会社はまともなビジネスをやっているのか、この仕事はくだらなくないかって考える」と解説。

そして「例えば松岡さんとか草薙さんに聞きたいが、最近のワイドショーどう思います？一般論として、この番組はまともだけど、毎日国民からすると、京都の事件、これだけ報じないといけないのか？と思う。どう思います？」と突然質問した。

松岡アナは「え？」と言ったまま固まったが、すぐに玉川徹氏が「なんでそれを聞くんですか？」と逆質問。常見教授は「関係あります。要するに、うちの会社は真っ当な仕事をしているのか…」と答えようとすると、羽鳥慎一アナが「どう思います？というのはもうちょっと具体的に」と要求。常見教授は「例えばこれって社会をよくしていると思いますか？」と聞くと、羽鳥アナは「それはあとにしましょう」と言い、玉川氏も「彼女にそれを話させるのはリスク、かわいそう。そんなこと聞くべきじゃない」とフォローした。

常見教授は「それは要は、働いてうちの会社は真っ当なことしてるの？って問われている」と話していた。