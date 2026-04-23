見取り図の盛山晋太郎（40）とリリー（41）が23日、都内で「神の雫」コラボレーションワイン発表会・全種テイスティング会に出席した。世界的な大人気ワイン漫画「神の雫」原作者で亜樹直（あぎ・ただし）のペンネームで活躍するきょうだい、樹林ゆう子氏、樹林伸氏とともに参加した。

イベントでは新商品を実際に試飲し、原作者が考えたキャッチコピーを当てるクイズが2人に出題された。“大喜利”スタイルで、漫画の吹き出しに「このワインは、○○○○○○」であると、空欄を当てるもの。盛山は「このワインは、『大型バスの左折である』」と回答。その真意を「うま味がふくらんでくるんですよ。大型バスって曲がる時、めっちゃふくらんで曲がるじゃないですか。自転車とかで後ろを走っていると『ちょっと危ないかも』とヒヤッとするようなキレもある」と、頭に「？」マークを付けたように見つめてきた原作者2人に向けて、矢継ぎ早に説明した。これには樹林伸氏が「面白い！」と絶賛するなど、原作者2人とも大笑いした。

一方のリリーは「飲んだ瞬間、ビビッときたんですよ。このワインは…。『おいしいワインである』」と回答。即座に盛山から「おまえ、手抜きすぎやろ！ サボるな、あたま使え！」と、ツッコミを入れられ、会場を盛り上げていた。