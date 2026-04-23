【2026年GW】音楽やダンス、台湾フードを楽しめる「SHIBUYA ONE PARK 2026」5月2日〜5日開催

渋谷公園通り商店街振興組合は、2026年5月2日（土）から5月5日（火・祝）までの4日間、代々木公園けやき並木で「SHIBUYA ONE PARK 2026」を開催する。

【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】

「From Park to Street」をコンセプトに、公園と商店街をつなぐ新たな人の流れを生み出すイベントで、時間帯によって表情が変わる「DAY PARK」「NIGHT PARK」も見どころのひとつ。会場では、ライブやダンス、台湾フードなど、多彩なカルチャーを楽しめる。

■PARK ATTACK

大御所レジェンドから新進気鋭の若手、天才キッズダンサーまでが集結。世代を超えた熱狂の4日間となる。ホスト：DJ SAAT（PARK ATTACK FOUNDER）

【5月2日（土）詳細】

ライブ：aimi・Suuzu.音楽：Miss VentiKeiko・ALISA・DJ KURUMI・CeeGii・INDIGO・UEEソロダンスセッション：Aimee・AIRIN・Arissa・KAIRI・MON@M!・Yumiポップアップストア：AIKA（Teeth Jewelry）・ #ariiisas_lotus（Henna Tattoo）

【5月3日（日）詳細】

ホスト：SAGUWAライブ：MACK JACK・Sora・堂村璃羽・Fuga・グリ長音楽：UWTO BLND・TAQERポップアップストア：SAVAGE CLUBダンスショーケース：GALAXYアコースティックライブ：HARU (A.Gt)

【5月4日（月・祝）詳細】

ホスト：GreenTingTeamライブ：CORNHEAD・スーパー島田ブラザーズ & OTUY PARK・HYDROPOLIS音楽：MAGARA（MASTERPIECE SOUND）・Jyaga-R（BLACKNINJA）・YOKO-T（RACY BULLET）・Yacheemi（餓鬼レンジャー・GreenTingTeam）ダンスショーケース：TAKA+AmamiQueen・NAGA・jUa crewダブルダッチショー：REG★STYLEフリーマーケット：MAI・UCHIKO・MaxxxX・TAKA・AmamiQueen・jUa crewポップアップストア：MAAAD HUSTLE

【5月5日（火・祝）詳細】

スペシャルソロセッション：SONNY・TECCHY・YOoKO・Taiki・MAIKI・梨央・IBUKIピックアップショーケース：JUICY JAM・mayuno + MOA・Skitz Nation・梨央CREW・リルバンガコレオグラフナンバー：B.U.G・ER’S（ER’S Jr. & ER’S A two・ER’S A one & ER’S BC）・FLY KIDS（リトルクラス / ジュニアクラス）・IBUKI kids（PanDance)・KAR!N KIDS・KCDアドバンス・kotone kids number・Meg（STUDIO W/）（ /Ash・/DRIP・ /Bloomy）・NANAMI Number・RSBSUNRIDE DANCE SCHOOL （LITTLE RAYS・SUNNY BOUNCE）・みんなのスタジオ八千代台（リトル・キッズ）音楽：WATARAI・DABO（NITRO MICROPHONE UNDERGROUND）MC：MAMIZOポップアップストア：TNB TOKYO

■テアトロン

座った人や行き交う人を、観客や鑑賞者へと変える舞台装置「テアトロン」も登場。街ゆく人々はそのまま観客となり、パフォーマンスや展示を360度から見渡すことができる。普段は通り過ぎてしまう場所を、立ち止まり、見上げ、参加する場へと変える試みだ。

■台湾發祭

台湾夜市をイメージした「台湾發祭」では、大鶏排や魯肉飯、大腸麵線、葱油餅、胡椒餅、小籠包など、本場の台湾フードを楽しめる16店舗が出店。世代を問わず楽しめるグルメイベントとなっている。

【開催概要】

「SHIBUYA ONE PARK 2026 - PARK ATTACK & 台湾發祭 -」日程：2026年5月2日（土）〜 5日（火・祝）時間：5月2日（土） 16:00〜20:005月3日（日） 11:00〜20:005月4日（月・祝）11:00〜20:005月5日（火・祝）11:00〜17:00

会場：代々木公園けやき並木 （〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−11）主催：渋谷公園通り商店街振興組合後援：渋谷区・一般財団法人渋谷区観光協会制作：株式会社MATAHARI・360WORLD 合同会社

Instagram：@shibuyakoendori / @boomin.world / @taiwanfaasaiホームページ：https://shibuyaonepark.com / https://www.koen-dori.com