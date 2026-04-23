【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を考えよう！ ヒントはふわふわのお菓子
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、個性を表現する装いのスタイル、職場での時間管理の仕組み、さらに繊細な質感を持つ素材という、日常のさまざまな場面で見かける3つの言葉を集めました。言葉の響きを確かめながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。頭をフル回転させて、思考をすっきりと整えてみましょう。
□□く
□□と
□□ぉん
ヒント：制服などではなく、自分の好みで選んで着る服。複数のスタッフが交代で働く際の時間割。そして、絹やナイロンなどで作られた薄手の柔らかな布や、ふわふわした食感のお菓子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しふ」を入れると、次のようになります。
しふく（私服）
しふと（シフト）
しふぉん（シフォン）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、自分の意志で選ぶ服装、社会生活での時間配分、さらに五感を刺激する柔らかな質感という、全く質の異なる3つの言葉が並びました。漢字で表すものからカタカナで表すものまで、言葉の成り立ちが多岐にわたっている点が興味深いですね。文字のつながりに注目することで、日本語の中に溶け込んでいる多様な語彙を再確認できるパズルでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、個性を表現する装いのスタイル、職場での時間管理の仕組み、さらに繊細な質感を持つ素材という、日常のさまざまな場面で見かける3つの言葉を集めました。言葉の響きを確かめながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。頭をフル回転させて、思考をすっきりと整えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□と
□□ぉん
ヒント：制服などではなく、自分の好みで選んで着る服。複数のスタッフが交代で働く際の時間割。そして、絹やナイロンなどで作られた薄手の柔らかな布や、ふわふわした食感のお菓子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しふ正解は「しふ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しふ」を入れると、次のようになります。
しふく（私服）
しふと（シフト）
しふぉん（シフォン）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、自分の意志で選ぶ服装、社会生活での時間配分、さらに五感を刺激する柔らかな質感という、全く質の異なる3つの言葉が並びました。漢字で表すものからカタカナで表すものまで、言葉の成り立ちが多岐にわたっている点が興味深いですね。文字のつながりに注目することで、日本語の中に溶け込んでいる多様な語彙を再確認できるパズルでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)