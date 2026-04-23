【「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」2次発送分】 4月27日16時より予約開始 2027年1月 発送予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」の2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月27日16時より予約受付を開始する。発送は2027年1月を予定し、価格は9,900円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より「万津莫」がデュアルメアカプセムを使用して変身した姿「仮面ライダーゼッツ カタストロム」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

特徴的な全身のオレンジ・グリーン・シルバーのメタリックカラーや、上半身のマッシブさと下半身のスマートな体の造形が再現されている。股関節をはじめとした各部関節の可動域により、パンチ、キックポーズ等ダイナミックなアクションを取ることができる。

さらに、トリプルゼッツァーが付属し、デュアルメアカプセムも装填ができる。

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