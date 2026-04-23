◆米大リーグ ダイヤモンドバックス１１―７ホワイトソックス（２２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、日本人選手のレギュラーシーズンでは２５年ドジャース・大谷翔平投手（３１）に続き２人目の５試合連続本塁打となる１０号を放った。新人選手では史上１３人目、ホワイトソックスでは１９８３年ロン・キトルに次いで２人目の快挙になるとともに、チームの最多連続試合本塁打のタイ記録（７人目）にもなった。また２試合連続安打で打率も２割５分６厘となった。

３打数１安打で迎えた８回だった。無死一塁、右腕トンプソンの初球の９０・８マイル（約１４６キロ）の直球をたたいた打球は中堅バックスクリーンに向かって一直線。打球速度は１１０・２マイル（約１７７キロ）、飛距離は渡米後最長となる４５１フィート（約１３７・４メートル）だった。

試合後、ホワイトソックスのポストゲームショーは敗戦にもかかわらず司会のチャック・グリフィンと元監督オジー・ギーエンが村上の記録に大盛り上がり。いきなり、５試合連続本塁打と村上のＴシャツの５を掲げて始まって何度も本塁打シーンを繰り返し「５０本は打てるんじゃないか」や「まるでバリー・ボンズみたいだ」と驚きと賞賛が続いた。