東京都のスタートアップ施策を先導する宮坂学副知事は、２７〜２９日に開かれる「ＳｕｓＨｉ Ｔｅｃｈ Ｔｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」について、「国内外のリーダーが登壇し、世界中から人が訪れるイベントだ」と話す。

宮坂氏は元ヤフー会長で２０１９年に民間から１２年ぶりに起用され、都庁のデジタル化などを推進してきた。スシテックの実行委員長を務める。

◆ＡＩ、ロボティクス、レジリエンス、エンターテインメント

――スシテック東京２０２６の見所は。

「スシテックは都市の持続可能性がメインコンセプト。今年はフォーカスエリアをもうける。将来必要なテクノロジーとして、ＡＩ、ロボティクス、レジリエンス、エンターテインメントの四つををテーマに、イベントや出展企業を厚めにしている。特に、レジリエンスはエネルギーに関する出展が多い。国際情勢の変化によって、エネルギー供給が大きく影響を受けている今こそ見てほしいテーマだ」

「スタートアップであるのと同時に、日本を代表する大企業や中堅、中小企業も多く出展している。ありとあらゆる技術を持って未来の都市を作りたい人に集まってほしいと考えている。グーグルやエヌビディアの幹部が出席するほか、ＮＥＣや富士通、ソニーグループといった日本を代表する企業が出展する」

「世界中から多くの人たちが訪れる。イベントだけ見て帰ってもらうのはもったいない。（高速道路の）ＫＫ線を歩いたり、音楽が楽しめるイベントも開いたりする。（世界最大級のテクノロジー展示会）ＣＥＳがある１月には米ラスベガスに集まる。同じようにしたい。今年は４月だが、これまでは５月に開催してきた。５月には東京に行くというようなスケジュールにしたい」

「行政がやるイベントなので、ダイバーシティーも意識している。登壇者の半分以上は女性で、６割が海外の方。いろいろな意見が出ることが大事だと思っている」

「最初の２日間はビジネス向けだが、最終日はパブリックデイ。昨年も家族連れでにぎわったが、こんな未来があるよ、こんなテクノロジーがあるよということを子供の頃から見てもらいたい。将来の選択肢にこういう世界があるんだと知ってほしい。昨年、手応えを感じたので、今年も盛り上げたい」

◆ほぼ半数が協業や資金調達に

――今回が４回目となる。これまでにどんな成果があったか。

「スタートアップにすれば、資金調達やビジネスにどれだけつながったかが大事だ。昨年、開催から半年後に出展者にアンケート調査を行ったところ、回答者の４５％が『協業や資金調達につながった』と答えた」

「出展社のうち追跡できた１１５社について、１２００億円以上の評価額増加につながった。スシテックに来たから評価が上がったのではなく、将来有望な企業がスシテックに来ているということだと思う」

「１１５社のうち上位１０社で約１０００億円、評価額が上がった。（核融合を手がける）京都フュージョニアリングは第１回のピッチイベントで優勝したが、世界中の投資家とふれ合う機会があって、『かなりの額の資金調達ができた』と話していた」

「翌年優勝したファーメンステーションは発酵の技術を持っている会社で、大手の化粧品メーカーの美容液に採用された。シンスペクティブという衛星関連の企業は上場した。ＣＯ２排出量の見える化を事業にしているアスエネの評価額もかなり大きくなった。リベラウェアはドローンを飛ばして図面を書き起こすビジネスをしている。これも上場した」

「イベントに出て終わりではなく、少しずつビジネスにつながっている。資金の出し手であるベンチャーキャピタルの視点でもおもしろい成果がある。米国のファンドが日本に拠点を設け、１億ドルくらいのファンドを作った」

◆ハレとケの存在

−−都はスタートアップ支援の中でスシテック東京をどのように位置づけているか。

「都のスタートアップ戦略は大きく二つの柱がある。一つは有楽町にある東京イノベーションベース（ＴＩＢ）で一年中やっている。起業したい人や困っている人、起業した人を応援したい大企業やベンチャーキャピタルが集まって交流できるスペースがある。これができて２年半、来場者はのべ４０万人になった。これはかなり大きい」

「ＴＩＢでは毎日イベントをやっていて、先日はフランスのマクロン大統領が来た。都のスタートアップのチームが地道にパリに行って、向こう側のチームと仕事をしている流れだと思う。これがハレとケでいえば、日常のケ」

「スシテック東京は年に１回、１年間やってきたことを発表するハレ。ハレとケを回しているのが都のスタートアップ戦略の構造だと理解してほしい」

◆東京は多様性に富んだ街

−−スタートアップにとって東京の強みは何か。

「まずはマーケットが大きいということ。米国や中国、インドのマーケットは大きいが日本もまだまだ大きいので、非常に魅力的だ。二つ目は豊かな金融市場があること。資金調達をする上で、貯蓄が多いから魅力的な街だ。海外のスタートアップやベンチャーキャピタルにとっても日本で仕事をする選択肢はあると思う」

「三つ目は大学。世界有数の専門知識を持った先生が集まっている街の一つ。スタートアップにとって学問知との接続は大事なことだ。最後に大企業が世界で最も集積している街の一つだということ」

−−日本のスタートアップに関心があれば、まずは、ＴＩＢに来ればいい。

「私たちもフランスに行けば、まずは（スタートアップ支援施設の）ステーションＦに行く。行けば関係者に会える。ＴＩＢができるまでは、海外の人はどこに行けばいいかわからなかった。東京は都市構造が分散型だから、丸の内もあれば、新宿、渋谷、六本木に品川もある。これらが鉄道で結ばれるユニークな都市だ」

「これが多様性を生んでいる面もあって、たとえばデジタル系は六本木、創薬系は日本橋、ＡＩは本郷に集まっている。我々がＴＩＢを作ってシェアオフィスにしなかったのは、民間事業者と競合してしまうから。デベロッパーや大学は東京のエコシステムを盛り上げるためにいろんなことをやっている。でも、どこかの系列のようになってしまう。それが行政だったらできる」

◆グローバルで展開できる会社を増やしたい

−−東京のスタートアップに足りないものは何か。

「スケールアップだ。国も、裾野を増やし、ユニコーンの数を増やすと言っている。裾野は１０倍までは増えていないが手応えはある。問題は大きくなる会社を作るということだ。グローバル展開できる会社を増やすのは大きな挑戦だ」

−−なぜ、東京都がスタートアップを支援するのか。

「エネルギーの危機のような都市が抱えるリスクを新しいテクノロジーで解決しようとするのはスタートアップだ。そういった会社が増えれば、都民は困らない」

「もう一つ、実利的な視点でいえば、雇用と税収が大きい。中小企業が全体の雇用の９割以上を支えていると言うが、新規に雇用を増やすという点では中小企業では伸びていない。むしろ、減っている。雇用を増やすのはスタートアップだ。特に質の高い雇用を増やすのは行政にとって大事なことだ」

「ＡＩや自動運転のような先端技術ではなく、不動産でも飲食店でも成長産業を作らないと、雇用は増えない。伸び盛りの会社を育てていくということを行政はしなくてはならない。だからスタートアップを支援するのは大事なことだ」

「できたばかりの会社は生きるか死ぬかでがんばっているから、税金もあまり払えない。伸び盛りになると一気に変わって雇用も増やすし、税収も期待できる。（昨秋にまとめたスタートアップ戦略の改定で）スケールアップを重視した」

◆海外でスシテックを

−−来年以降のスシテックの目標は。

「広域的にやる。ＴＩＢのような施設を多摩にほしいという声もある。有楽町は手狭になってきたし、成長産業を作るためにも大きくしないといけない」

「あとはスシテックの海外展開。パリやシンガポールで開催できたらいい。東京のスタートアップ関係者が向こうの関係者と大規模に出会えるような場を作りたい」