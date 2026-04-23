アイシン、Woven Cityで関係構築型AIを実証 MaaS社会の基盤構築へ

アイシンは自社が展開する「AIエージェント Saya／KAIBA」の取り組みについて、Toyota Woven Cityで開催されたイベント「KAKEZAN 2026」で披露しました。

このイベントはToyota Woven Cityの新たな開発拠点「Inventor Garage」がまもなく稼働することに伴い行われ、インベンター同士の繋がりを生むことを目的としています。

【画像】Sayaさんとトモダチに！ ヒトとAIがキズナを！ （6枚）

そのなかで、様々な企業から開発中の技術や実証が展示されましたが、アイシンの「AIエージェント Saya／KAIBA」は今後どのような取り組みを行っていくのでしょうか。

Toyota Woven Cityでは、昨年9月に実証が始まったPhase 1エリアに加え、「Inventor Garage」がまもなく稼働を開始します。ここは、かつてのTMEJ東富士工場を改修した拠点です。

インベンターの発明を加速させる場所として活用されるとともに、今回は技術や仕組みを知る場として「KAKEZAN 2026」が開催されました。

このイベントは、産業を超えた連携により新しい価値を創出する「カケザン」を促進する目的で実施されています。

会場内では、Woven City Inventorsの取り組みを紹介する区画も。

ここでは、Woven Cityが提供する技術や設備を活用し、初期段階のインベンターたちが進めている実証実験の状況が展示されています。

多岐にわたる企業が参加する中、アイシンはAIエージェント「Saya／KAIBA」の展示を行いました。

アイシンが開発を進めるのは、マルチモーダル技術を用いたAIエージェントです。

より人間らしい自然な対話や振る舞いを実現し、親しみやすいシステムの構築を目指しています。

なおこのAIエージェントは、すでに一般向けにも展開されており、東京都港区役所では区民向けの案内として、東京学芸大学附属竹早小学校ではAIクラスメイトとして、その他にもNECやスギ薬局、さらには大阪万博などでも活用されています。

そうしたなかで、今回Toyota Woven Cityではどのような活用を見据えているのでしょうか。

現地担当者は取り組みの目的について、次のように説明しています。

「アイシンはWoven Cityで、人とAIが友達になる世界を目指しています。AIには車なども含まれますが、こうしたAIが友達になる世界です」

このAIエージェントは、画像や音声認識を用いてユーザーの意図を把握します。特徴的なのは自然なしぐさの再現です。話し始めには目をそらし、話し終わりには相手を見るといった、心理学的知見に基づいた視線行動を取り入れています。

また、音声だけでなく画像認識をフル活用することで、騒音環境下でも的確な対話が可能。担当者は「ジャパンモビリティショーの時は75デシベルから80デシベルほどのノイズがある環境でしたが、口の動きを見ているため話すことができました。また、子供が来たら目線を合わせて会話をするなどの可能です」と述べています。

Toyota Woven Cityでは、まずは案内機能などを通じて人との接点を持つ

アイシンは、ヒトとAIの関係性構築に向けて3つのフェーズで実証を計画しています。

第一段階のPhase 1（2026年4月〜）は「出会い」です。

案内エージェントとして活用され、まずはWoven Cityの案内機能などを通じて人との接点を持ちます。担当者によると、「まずはウェルカムセンターに案内用のものを置き、皆さんに触れていただきます」とのことです。

続くPhase 2（2026年12月〜）は「記憶」をテーマに、Weavers（住民）との関係性構築研究が行われます。

「10人ほどのWeaversとの間で人間関係を構築します。スマートフォンなどのアプリを通じて、ひとつの記憶を持った状態で日常的に会話を深めていきます」と担当者は解説します。

最終段階となるPhase 3（2027年12月〜）は「共生」です。

個々に寄り添うAIエージェントとして、絆が形成されているかを検証します。

「最終的に、 Sayaの言うことを聞いてくれるかなど、アドバイスを受け入れてくれるかといった基準で、絆ができているかを評価します」と担当者は今後の展望を語りました。

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アイシンのAIエージェントは、単なる情報案内の機能にとどまらず、ユーザーとの長期的な信頼関係を築くことを目標としています。

Woven Cityという実環境での実証を通じて、MaaS車両でのコンシェルジュ機能や、介護施設での作業支援など、多様な分野への展開が検討されています。人とAIが日常的に共生する社会に向けたシステム構築が、着実に進行しています。