BIGBANGが、デビュー20周年に向けた本格的な活動を開始。b.stage公式チャンネル開設と、8月からのワールドツアー開催を発表した。

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YGエンターテインメントは、BIGBANGが4月21日にグローバルファンダムプラットフォーム b.stageに公式コミュニティおよびSNSチャンネルを開設したことを明らかにした。開設時刻はデビュー日である8月19日を象徴する午後8時19分に設定され、20周年を意識したタイミングとなっている。

これについて、YGエンターテインメントは「8月からワールドツアーを控えている中で、ファンと積極的に交流しながら、より意義のある20周年を作り上げたいというメンバーの想いが反映されたもの」「本チャンネルを通じて、『BIGBANG』という名前でファンのもとへより近づいていく予定だ」と説明した。

開設と同時に公開された最初のコンテンツは、新たなロゴモーション映像。『BIGBANG』『20TH ANNIVERSARY』のフレーズを表現した映像となっており、『Coachella Valley Music and Arts Festival』会場で撮影されたメンバーの後ろ姿も収められている。

なおBIGBANGは、現地時間12日および19日にアメリカで開催された『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演し、約67分にわたり代表曲やソロステージを披露した。あわせて19日のステージでは、8月よりワールドツアーを開催することを発表。2017年の『LAST DANCE』以来、約9年ぶりのBIGBANG名義でのツアーとなる。YGエンターテインメントは「完璧な公演を実現するため、スタッフ一丸となって準備を進めている」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド編集部）