CSホームドラマチャンネルにて、「GWイッキに見せます！7DAYS」と題した一挙放送企画が4月29日から5月5日にかけて実施される。

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国内ドラマでは、濱田岳と西田敏行が新たな釣りバカコンビを演じた『釣りバカ日誌 新入社員 浜崎伝助』（テレ東系）シリーズをはじめ、寺島進主演の『駐在刑事』（テレ東系）シリーズ、松田優作と桃井かおりが主演を務めた『熱帯夜』（フジテレビ系）、中森明菜主演の『悪女』シリーズ（フジテレビ系）など、懐かしの作品が多数放送される。

時代劇では、藤田まこと主演の『剣客商売』（フジテレビ系）シーズン3全話とスペシャル版6作、中村吉右衛門主演の『鬼平犯科帳 第5シリーズ』（フジテレビ系）全話が一挙放送される。サスペンスでは、石田ひかりと伊藤蘭が共演する『女刑事ふたり』シリーズ（テレビ朝日系）や、古谷一行と木の実ナナ共演の『混浴露天風呂連続殺人』シリーズ（テレビ朝日系）などが放送される。

さらに、韓流・華流ドラマやバラエティ番組も放送。韓流ドラマでは、ソン・ジュンギ主演の大ヒット作『財閥家の末息子～Reborn Rich～』や、エル（キム・ミョンス）主演の時代劇『暗行御史＜アメンオサ＞～朝鮮秘密捜査団～』、オン・ソンウ主演『2人の恋は場合の数』の全話を一挙放送。華流ドラマからは、“偽りの婚約”を結んだ2人の愛を描くラブロマンス『My lovely wife～嘘から始まる甘い契約～』が放送されるほか、国内バラエティの『ローカル路線バス乗り継ぎ人情ふれあい旅』第8弾や『デカ盛りハンター』もラインナップされている。なお、スカパー！では一部番組が無料放送される。（文＝リアルサウンド編集部）