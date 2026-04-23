水俣病の認定申請を熊本、鹿児島県から棄却された７人が両県に棄却処分を取り消し、患者と認めるように求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁（高瀬順久裁判長）は２３日、原告側の訴えを退けた１審・熊本地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。

原告は、未認定患者団体「水俣病被害者互助会」（熊本県水俣市）の会員ら７人（６６〜７３歳）で、２００２年から０５年に公害健康被害補償法（公健法）に基づき、患者認定を両県に申請したが、棄却された。１５年１０月に患者認定を求めて提訴した。

最大の争点は曝露（ばくろ）と感覚障害の因果関係だった。７人は、原因企業チッソの水俣工場が排出したメチル水銀に汚染された魚介類を多食した結果、感覚障害が生じたと主張。「感覚障害の存在は水俣病罹患（りかん）を強く推認する事情とみるべきだ」と訴えた。一方、両県側は感覚障害のみの症状は水俣病の典型例ではなく、他疾患でも起きると反論していた。

２２年の１審・熊本地裁は原告全員についてメチル水銀の曝露は認めた一方、糖尿病などの疾患の可能性を否定できないとして水俣病の罹患を認めなかった。