◇インターリーグ ホワイトソックス７-11ダイヤモンドバックス（2026年4月22日 フェニックス）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。7回に5戦連発となる中越え10号2ランをマークも、試合は7-11で敗れた。

5戦連発には「うれしいです」と話したが、続けざまに「負けて悔しい。明日また点をとりたい」と敗戦に悔しさをにじませた。

第4打席の10号は、打球速度110．2（約177．4キロ）、飛距離451フィート（約138メートル）、角度29度の美しい放物線。シーズン換算67本ペースでアーチを量産する背番号5に、注目が集まっている。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、24試合での10号到達はホワイトソックス史上最速。これまでの記録は1934年のジーク・ボヌーラで、92年ぶりに記録を塗り替えた。また24試合での10号到達はこれまでの日本選手の中でも最速で、これまでは24試合で6本塁打をマークした大谷翔平が最多だった。