RIIZEショウタロウ、日本での外食ショット公開「親近感」「わんぱくすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/23】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の日本人メンバーであるSHOTARO（ショウタロウ）が、4月21日までグループの公式Instagramを更新。日本での外食ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】K-POP日本人メンバー「親近感」日本のもんじゃ焼き店でのわんぱく外食ショット
同アカウントではハートポーズの絵文字や「＃RIIZE」「＃SHOTARO」などハッシュタグを付けショウタロウのソロショットを複数枚投稿。ショウタロウは白のタンクトップにデニムパンツとカジュアルな服装で、もんじゃ焼きの土手をヘラでハート形にしたり、カメラに向けて笑顔を見せたりと外食を楽しむ姿を公開している。
この投稿にファンから「親近感」「笑顔が可愛い」「もんじゃ焼き美味しそう」「日本食楽しんでもらえて嬉しい」「いっぱい食べてください」「ショウタロウわんぱくすぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP日本人メンバー「親近感」日本のもんじゃ焼き店でのわんぱく外食ショット
◆RIIZEショウタロウ、もんじゃ焼きを楽しむ姿披露
同アカウントではハートポーズの絵文字や「＃RIIZE」「＃SHOTARO」などハッシュタグを付けショウタロウのソロショットを複数枚投稿。ショウタロウは白のタンクトップにデニムパンツとカジュアルな服装で、もんじゃ焼きの土手をヘラでハート形にしたり、カメラに向けて笑顔を見せたりと外食を楽しむ姿を公開している。
◆ショウタロウのプライベートショットに反響
この投稿にファンから「親近感」「笑顔が可愛い」「もんじゃ焼き美味しそう」「日本食楽しんでもらえて嬉しい」「いっぱい食べてください」「ショウタロウわんぱくすぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】