左脇腹の違和感で調整が遅れていた西武のタイラー・ネビン内野手が、２４日の２軍・ＤｅＮＡ戦（ベルーナＤ）で実戦復帰する見込みとなった。

この日はカーミニークで３軍選手に交じって走塁練習を行った後、一塁でノックを受け軽やかな動きを披露。フリーバッティングでは、柵越えも放った。

状態がなかなか上向かず開幕から約１か月が経過してからの実戦復帰となり、「試合は楽しみですし、試合を家のソファでテレビで見るのはもう飽きた。１軍になるべく早く帰れるように頑張りたい」と率直な思いを明かしたネビン。離脱中も常に１軍の試合をチェックするなどチーム愛は健在。２２日の試合に勝利して今季初の３連勝を飾ったチームについては、「（ルーキーの）岩城投手とか小島選手がすごく活躍してくれてますし、あの２人の存在感というのは今のチームの状態の良さにつながってるかな」と分析する。

指揮官が唯一今季のレギュラーを明言していた助っ人。来日２年目の今季は、家庭の事情により２月の春季キャンプは途中合流。キャンプ中には背中の張りを訴え調整が遅れていたが、３月１０日に１軍に合流。ところが、同１３日には左脇腹の違和感で再び試合を欠場するなど、コンディション不良が続いていた。

今後は状態を確認しながら１軍合流を目指す予定。「まずは自分の状態を１００％にして、１日でも早く１軍に戻ってプレーしたいという気持ちはある」。昨季は正一塁手として１３７試合に出場。打率２割７分７厘、２１本塁打、６３打点の活躍でチームを主軸としてけん引し、ゴールデン・グラブ賞も受賞した。頼もしい助っ人が戻ってくる日は、すぐそこまで来ている。