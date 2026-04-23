◆米大リーグ ダイヤモンドバックス１１―７ホワイトソックス（２２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、日本人選手のレギュラーシーズンでは２５年ドジャース・大谷翔平投手（３１）に続き２人目の５試合連続本塁打となる１０号を放った。新人選手では史上１３人目、ホワイトソックスでは１９８３年ロン・キトルに次いで２人目の快挙とともに、チームの最多連続試合本塁打のタイ記録にもなった。また２試合連続３安打で打率も２割５分６厘に上昇。ア・リーグの本塁打ランクではアルバレス（アストロズ）に次ぐ２位、強打者の指標となるＯＰＳも、リーグ３位の１．０２６まで引き上げた。

村上の勢いが止まりそうにない。３打数１安打で迎えた８回だった。無死一塁、右腕トンプソンの初球の９０・８マイル（約１４６キロ）の直球をたたいた打球は中堅バックスクリーンに向かって一直線。１１０・２マイル（約１７７キロ）。飛距離は渡米後最長となる４５１フィート（約１３７・４メートル）だった。

開幕戦だった３月２６日（同２７日）の敵地・ブルワーズ戦から３試合連続本塁打を放って好発進を切った。

その後は当たりがやや止まっていたが、１７日（同１８日）の敵地・アスレチックス戦で６号満塁弾を放つと、勢いが加速した。アスレチックス３連戦で３戦連続本塁打を放ち、前日２１日（同２２日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦でも右翼席へ９号ソロを放ち、この日は５戦連発となる１０号も放った。

日本人選手がレギュラーシーズンで５試合連続本塁打を放ったのは、２５年７月１９〜２３日（同２０〜２４日）にすべて本拠地で放ったドジャース・大谷翔平投手（３１）以来２人目。ポストシーズンを含めると、昨年９月２５日からワイルドカードシリーズ初戦の同３０日にかけてカブス・鈴木誠也外野手（３０）が放ったが、村上はメジャー１年目の４月にして早くも肩を並べた。６試合連続本塁打となれば日本人初の快挙となる。

チーム２４試合目での１０本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると６７本塁打ペース。１８年大谷（当時エンゼルス）が記録した２２本塁打の日本人１年目最多本塁打の更新だけでなく、日本人史上初となる６０本塁打への夢も広がるペースでアーチを量産し続けている。

デビューから２４試合での１０本塁打は、ホワイトソックスの歴史の中で、１９３４年のジーク・ボヌラの２５試合を９２年ぶりに更新する球団最速記録にもなった。