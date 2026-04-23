エリンギだけで1品完成！簡単便利な「エリンギ副菜」

あと1品ほしい…そんなときはエリンギを使った簡単副菜がとても便利です。手で裂けば、包丁やまな板もいりません。

▼シンプルに塩で食べる

エリンギを裂き、オーブントースターや魚焼きグリルで焼くだけのシンプルレシピ。おいしい塩を振って食べましょう。



▼電子レンジで手軽に作る

裂いたエリンギに酒を振り、レンジ加熱する簡単レシピ。作りおきにもぴったりです。



▼お弁当にも活用できる

みんなが大好きなバターじょうゆ味。冷めてもおいしいので、お弁当おかずにもおすすめです。



▼簡単でおいしいうま煮

エリンギを裂いて、電子レンジで簡単に仕上げる一品。たっぷり作って保存しておくと味がなじみます。







いかがでしたか。エリンギは、手で裂くことで味がしみ込みやすくなります。包丁やまな板を使わず、さらには電子レンジで簡単に作れるのが嬉しいですね。作りおきにもぴったりなので、ぜひお試しください。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。