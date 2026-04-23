見えにくい傷が働き方を変える　沈黙の不調が示す職場の課題

何気ない一言が尾を引く。そんな経験が、働く人の行動や意欲を静かに変えている。パーソルテンプスタッフ株式会社の調査は、表面化しにくい職場での心理的負担が、個人のパフォーマンスや組織の持続性に影響している実態を示した。

同調査によると、職場で傷ついた経験の内容は、言い方や伝え方が60.8％で最多。役割分担の不公平感45.8％、人間関係の居づらさ42.7％、評価への不満42.1％が続く。いずれも明確なハラスメントとは言い切れないが、日常の積み重ねが負担となる傾向が読み取れる。

影響は行動にも及ぶ。傷ついた経験者の約7割が意欲低下を実感し、最低限の業務にとどめる、発言を控えるといった変化も3割超に見られた。落ち込みやすい場面は上司や同僚とのやり取り直後が35.0％で最多となり、対人関係が心理状態を左右している。

さらに、傷ついた経験のある人が同じ職場で働き続けたいと答えたのは22.1％にとどまり、他社への転職を検討したいと回答した人が28.7％になるなど環境の変化を望む声も一定数あった。転職に至らなくとも、職場への関係性が揺らぐ要因となっている点は見逃せない。

回復の手がかりとして挙がったのは、否定せずに話を聞く対応が37.0％で最も多く、第三者による関与の有効性も示された。一方で、理解者がいないとする回答は約4割に達する。調査は2026年3月、全国の20〜40代の就業者2000人を対象に実施された。沈黙の不調をどう拾い上げるかが、今後の職場運営の焦点となりそうだ。