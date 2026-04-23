石塚硝子<5204.T>がマイナスに転じている。午後１時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高６２０億円（前期比４．２％増）、営業利益３５億円（同１５．９％減）、純利益２１億５０００万円（同１７．９％減）と２ケタ減益を見込むことが嫌気されている。



前の期に稼働開始した新工場の貢献もあってプラスチック容器の伸びを見込むほか、その他事業のパウチ飲料充填事業の伸長を見込む。ただ、原油価格の上昇に伴うエネルギーコスト影響について一定の仮定に基づいて業績予想に織り込むことで減益を見込む。



なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高５９５億１０００万円（前の期比６．３％増）、営業利益４１億６０００万円（同８．１％増）、純利益２６億１８００万円（同１５．２％減）だった。



出所：MINKABU PRESS