Mrs. GREEN APPLEが主催するエンタテインメントメディア『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』の2026年出演者全ラインナップが発表された。

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同イベントは昨年6月に初開催されたもので、2回目となる今年は6月10日、11日の2日間にわたりKアリーナ横浜で開催される。初日の6月10日の出演者はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi、超ときめき♡宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER。2日目の6月11日の出演者はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWSとなっている。国もジャンルも多様な全12アーティストを、ホストであるMrs. GREEN APPLEが招聘する形だ。

あわせて、Mrs. GREEN APPLEオフィシャルファンクラブ『Ringo Jam』会員限定チケット最速先行受付（全会員対象）も開始している。

（文＝リアルサウンド編集部）